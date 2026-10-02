VinWonders Cần Giờ – Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu: Mỗi ngày một cuộc hẹn với thế giới

ANTD.VN -Trong loạt “siêu phẩm” dự kiến đồng loạt vận hành tại Vinhomes Green Paradise từ 1/7/2027, VinWonders Cần Giờ là cái tên được mong chờ nhất. Quy tụ 280 trò chơi và trải nghiệm cùng 30 show diễn/ngày trên diện tích 122 ha, VinWonders Cần Giờ được định vị là “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu – Điểm đến mới của thế giới”, đưa du khách hòa mình vào những lễ hội đặc sắc từ năm châu suốt 365 ngày trong năm.

Mang dấu ấn của công viên chủ đề “Lễ hội” đầu tiên trên thế giới, VinWonders Cần Giờ mở ra ba miền khám phá: Công viên Lễ hội Toàn cầu, Công viên Lễ hội Safari và Công viên Lễ hội Nước. Từ những cuộc hội rực rỡ sắc màu văn hóa đến thế giới thiên nhiên hoang dã và đại tiệc nước sôi động, mỗi công viên sở hữu sức hút riêng, nơi du khách vừa thưởng thức, vừa trực tiếp trở thành một phần của cuộc vui.

Xuyên suốt quần thể là hệ thống cáp treo đôi đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đồng thời cabin kính và cáp treo hở, đưa hành trình khám phá lên một góc nhìn mới. Qua ô kính hay giữa không gian khoáng đạt, du khách có thể ngắm nhìn những quảng trường tưng bừng, thảo nguyên rộng mở và các đường trượt nước uốn lượn, cảm nhận tầm vóc của điểm đến trước khi đặt chân vào từng miền lễ hội.

Vòng quanh thế giới qua 7 miền lễ hội

Giữ vị trí chủ đạo trong quần thể, Công viên Lễ hội Toàn cầu hội tụ 12 lễ hội tinh hoa từ khắp các châu lục trong 7 phân khu. Ba điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Xứ sở Tuyết, Lễ hội Việt Nam và Quảng trường Lễ hội Thế giới, đưa du khách từ mùa Giáng sinh giữa miền biển nhiệt đới đến những cuộc hội đậm bản sắc Việt và thế giới điện ảnh nhập vai.

Ấn tượng đầu tiên đến từ Lễ hội Xứ sở Tuyết. Tại đây, ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m ôm trọn không gian rộng 5 ha. Với 26 trò chơi và trải nghiệm, du khách có thể bắt đầu bằng những bước học trượt tuyết, thử sức trên các đường trượt nhiều cấp độ, khám phá lâu đài băng đăng hay ghé làng Giáng sinh thưởng thức chocolate nóng giữa khung cảnh tuyết trắng.

Rời miền tuyết trắng, Lễ hội Việt Nam đưa du khách khám phá Bắc – Trung – Nam qua 19 trò chơi và trải nghiệm cùng 6 show diễn. Từ chuyến thuyền du ngoạn qua những đại cảnh đa giác quan đến đoàn diễu hành đưa tranh Đông Hồ bước ra đời thực, di sản văn hóa trở thành chất liệu cho những lễ hội sống động kết nối nhiều thế hệ.

Công nghệ nhập vai và hiệu ứng đa giác quan đưa du khách chao liệng qua đại cảnh, bước vào trận hải chiến và trực tiếp tương tác với diễn biến trên màn ảnh.

Quảng trường Lễ hội Thế giới đưa hành trình khám phá đến cao trào với đại show đa phương tiện “Lễ hội Toàn cầu”, hội tụ sắc màu năm châu trong âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn. Nổi bật tại đây là Thế giới Điện ảnh với 20 rạp phim, nơi du khách có thể chao liệng qua đại cảnh, nhập vai giữa trận hải chiến hay tương tác với diễn biến trên màn ảnh, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu sống động qua hình ảnh, chuyển động và hiệu ứng đa giác quan.

Du khách hòa mình vào không khí Carnival rực rỡ sắc màu tại phân khu Lễ hội Nam Mỹ

Những miền lễ hội khác cũng đang chờ đón du khách với sức hút riêng: châu Phi quy tụ 12 trò chơi và trải nghiệm; Nam Mỹ mang đến 21 trò chơi và trải nghiệm, mời du khách hòa nhịp Samba, Salsa trong không khí Carnival rộn ràng. Valentine mở ra 10 trò chơi và trải nghiệm trong khung cảnh lãng mạn lấy cảm hứng từ Venice, Lake Como, còn Halloween hứa hẹn những cuộc phiêu lưu kỳ bí qua 24 trò chơi và trải nghiệm, từ nhà ma công nghệ đến vũ hội hóa trang.

Bảy miền lễ hội, bảy sắc thái cuốn hút cùng tạo nên một hành trình xuyên lục địa, nơi tinh hoa văn hóa thế giới sống dậy trong từng cuộc vui và du khách trở thành một phần của mùa hội bất tận.

Khám phá thế giới hoang dã, gặp gỡ sắc màu văn hóa

Rời những quảng trường náo nhiệt, Công viên Lễ hội Safari mở ra thế giới tự nhiên đa dạng với hơn 8.000 cá thể thuộc 212 loài, với những đại diện nổi bật như tê giác trắng, hổ Bengal, báo săn, chim cánh cụt, sói Bắc Cực... Từ thảo nguyên Savannah, khu bán hoang dã, Vườn thú mở đến Thế giới Băng giá, Vương quốc linh trưởng, Thế giới bò sát và Kid Zoo, mỗi điểm dừng là một cơ hội khám phá tập tính và môi trường sống của các loài động vật.

Nhà chim rộng 3 ha và hồ nước mặn Vịnh Phượng Hoàng với hành lang kính xuyên lòng hồ

Điểm nhấn là Nhà chim rộng 3ha, dự kiến quy tụ hàng ngàn cá thể cùng sinh sống và tự do bay lượn trong một không gian sinh thái mở. Tại hồ nước mặn Vịnh Phượng Hoàng, hành lang kính mở ra góc quan sát độc đáo, nơi những đàn cá lướt qua ngay bên cạnh và dưới chân du khách. Hành trình tiếp tục tại nhà hàng hươu cao cổ, với cơ hội vừa thưởng thức ẩm thực vừa quan sát, cho hươu ăn; hay bên vách núi đá cao 25 m, dõi theo những đàn dê thoăn thoắt tìm muối khoáng trên triền đá.

Những cuộc gặp gỡ gần gũi tại Safari giúp du khách tìm hiểu tập tính các loài, học cách tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ động vật.

Những cuộc gặp gỡ ấy được nối dài bằng các chương trình giáo trí về chim và bò sát, giúp du khách hiểu thêm về khả năng thích nghi, vai trò của từng loài trong hệ sinh thái và ý nghĩa của việc chăm sóc, bảo vệ động vật. Với trẻ nhỏ, hành trình tại Kid Zoo còn khơi gợi tình yêu thiên nhiên, giúp các em học cách quan sát và tôn trọng những người bạn khác loài.

Bên cạnh hành trình khám phá động vật, sắc màu lễ hội được thể hiện qua các chương trình trình diễn văn hóa trên sân khấu. “Lễ hội Bộ Lạc 5 châu” hội tụ nhịp trống, vũ điệu và trang phục đặc trưng của nhiều nền văn hóa; “Vũ điệu Rừng Xanh” đưa các nghệ sĩ hóa trang thành động vật đến gần khán giả qua những màn tương tác vui nhộn. Thiên nhiên khơi gợi trí tò mò, nghệ thuật mời gọi nhập cuộc, cùng tạo nên sức hút riêng của Công viên Lễ hội Safari.

“Đại tiệc” của nước - âm nhạc - sắc màu

Hoàn thiện bộ ba là Công viên Lễ hội Nước với hơn 50 trò chơi và trải nghiệm tại bốn phân khu: Bến cảng Lễ hội, Vịnh Lễ hội Nước, Vòng xoáy Bùng nổ và Đảo Lễ hội Nhiệt đới Hawaii. Từ những thử thách tốc độ đến không gian vui chơi gia đình, mỗi phân khu mở ra một cách tận hưởng thế giới nước.

Du khách nhập cuộc cùng đoàn xe diễu hành trong lễ hội lấy cảm hứng từ Songkran Thái Lan

Không khí hội hè bùng lên tại lễ hội té nước lấy cảm hứng từ Songkran của Thái Lan. Những xe diễu hành phun nước xuất hiện giữa tiếng nhạc rộn ràng, du khách cầm súng nước, té nước chúc phúc và cùng nhập cuộc trong những màn “đại chiến” đầy tiếng cười. Khán giả trở thành người tham gia, cùng tạo nên sự náo nhiệt của ngày hội.

Đây là một trong năm chủ đề lễ hội và trình diễn tại công viên, bên cạnh đại tiệc nước lấy cảm hứng từ Hàn Quốc, lễ hội Hawaii, lễ hội sông nước Việt Nam và show Cướp biển Caribbean. Trò chơi, âm nhạc và những cuộc vui tương tác cùng nối dài một mùa hè sôi động, nơi mỗi lần xuống nước là một lần hòa mình vào không khí lễ hội.

Từ Giáng sinh giữa miền tuyết trắng đến khám phá thiên nhiên và đại tiệc té nước, VinWonders Cần Giờ hẹn một kỳ nghỉ đầy sắc màu bên biển TP.HCM. Quy mô 122 ha, 280 trò chơi và trải nghiệm, 30 show diễn/ngày tại ba đại công viên cùng hàng loạt kỷ lục và trải nghiệm lần đầu xuất hiện tạo nên tầm vóc “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu”. Đây cũng sẽ là công viên chủ đề trên 100 ha đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, tiên phong cho thế hệ công viên giải trí bền vững.