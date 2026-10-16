Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao

ANTD.VN - Chiều 16-10-2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Đỗ Thế Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Đỗ Thế Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy

Tại Lễ công bố Quyết định, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Long đã chúc mừng, biểu dương đồng chí Đỗ Thế Thắng được thăng cấp bậc hàm Đại tá năm 2026, đồng thời gửi gắm những yêu cầu, kỳ vọng đối với người đứng đầu đơn vị trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách, trong đó có công tác xét thăng cấp bậc hàm, nâng lương hằng năm đối với cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là việc thực hiện chính sách đối với lực lượng mà còn là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ngày 8-10-2026, CATP đã tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ, trong đó có việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Qua rà soát, đồng chí Đỗ Thế Thắng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng cấp bậc hàm Đại tá. Qua đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định và được thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Đỗ Thế Thắng kể từ ngày 15-10-2026.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Đỗ Thế Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy

Giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh: “Cấp bậc hàm càng cao, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng phải nặng nề hơn. Vì vậy, đồng chí Đỗ Thế Thắng cần tiếp tục thể hiện tinh thần gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm của người chỉ huy; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu từ sớm, từ xa, duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tương xứng với cấp bậc hàm mới”.

Lãnh đạo CATP cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”; gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chúc mừng Đại tá Đỗ Thế Thắng

Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22 của Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Thế Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tại những đơn vị đồng chí từng công tác đã quan tâm, tin tưởng, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác.

Đại tá Đỗ Thế Thắng phát biểu tại lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm

Đại tá Đỗ Thế Thắng khẳng định, việc được thăng cấp bậc hàm Đại tá là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với bản thân. Sự tin tưởng của tổ chức không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở để mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, thực sự gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá Đỗ Thế Thắng hứa sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.