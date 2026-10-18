Vinh danh NSND Xuân Bắc, ca sĩ Mỹ Tâm, Hòa Minzy vì nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội

ANTD.VN - Tối 17-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại chương trình.

Tham dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan... Đặc biệt, chương trình có 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh tại chương trình.

Buổi lễ là một hoạt động hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Những năm qua, hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Ảnh: Quang Vinh.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với mong muốn tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

Cùng với việc phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chương trình đã tôn vinh 225 tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật cho công tác an sinh xã hội từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9-2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Minh Hoài phát biểu tại chương trình

Trong số này có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần và tư nhân; 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo; 40 doanh nhân, nhà hảo tâm cùng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu khác.

NSND Xuân Bắc nhận Kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong đó có không ít nghệ sĩ nổi tiếng vinh dự nhận Kỷ niệm chương vinh danh của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đợt này như ca sĩ Mỹ Tâm, NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hòa Minzy.

Niềm vui của ca sĩ Hòa Minzy tại lễ tôn vinh các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội 2024-2026

Những đóng góp được ghi nhận tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và các chương trình hỗ trợ cộng đồng.