Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 13-10, Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI- năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Lê Thị Chiên - Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi - Trưởng BTC Cuộc thi; Vũ Đăng Định - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tác giả đoạt giải.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi - Trưởng BTC Cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI - năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Trưởng BTC Cuộc thi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân, tác giả và nhóm tác giả đạt giải; ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tổ chức và hưởng ứng Cuộc thi.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương và Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI - năm 2026

Qua 6 lần tổ chức, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, Cuộc thi năm 2026 đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận: Hơn 272.000 tác phẩm dự thi thuộc 7 thể loại, với sự tham gia của 155 cơ quan, đơn vị, địa phương; 80 tác phẩm được lựa chọn gửi dự thi cấp Trung ương và 126 tác phẩm xuất sắc được trao giải cấp Thành phố.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao giải Nhất cho các tác giả

Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải Nhì cho các tác giả

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương trao giải Nhì cho các tác giả

Điều đáng trân trọng không chỉ là số lượng tác phẩm, mà còn là sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là tinh thần nêu gương của nhiều đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao như: sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

"Những kết quả đó khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lựclượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viênvà cả hệ thống chính trị", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ trao giải

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành công bố các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và trao giải cuộc thi.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tặng Bằng khen cho các 25 tập thể và 24 cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi; 126 nhóm tác giả, tác giả đạt các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích... tại Cuộc thi.