Vinh danh 34 tác phẩm báo chí viết về văn hóa và con người Hà Nội năm 2026

ANTD.VN - Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX năm 2026 đã vinh danh 34 tác phẩm và 2 cơ quan báo chí được tuyển chọn từ 244 tác phẩm dự thi.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự buổi lễ.

Lễ công bố và trao giải lần thứ IX nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1016 năm Thăng Long - Hà Nội, 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô.

Về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Phó Trưởng ban Truyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang; Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Đại biểu thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải; đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường và các cơ quan thông tấn, báo chí...



​Trong vai trò Cơ quan Thường trực Giải, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ trì phối hợp cùng Hội Nhà báo Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội và các đơn vị liên quan hướng dẫn tuyên truyền, điều phối chấm giải qua hai vòng độc lập. Mùa giải năm 2026 thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội.

Số lượng bài gửi về gồm 139 tác phẩm báo điện tử, 68 tác phẩm phát thanh và truyền hình cùng 37 tác phẩm báo in. Riêng ảnh báo chí có 21 tác phẩm tham dự. Đây là con số cao nhất kể từ ngày giải thưởng được lập ra, phản ánh xu hướng kể chuyện văn hóa đô thị bằng ngôn ngữ hình ảnh.

​Từ ngày 19/8 đến ngày 27/8/2026, Hội đồng Sơ khảo đã rà soát và chọn ra 80 tác phẩm vào vòng Chung khảo, gồm 40 tác phẩm báo điện tử, 24 tác phẩm phát thanh và truyền hình, 12 tác phẩm báo in cùng 4 tác phẩm ảnh báo chí. Ngày 14/9/2026, Hội đồng Chung khảo hoàn tất việc chấm điểm, thống nhất trao 1 Giải Đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích.

Hai đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao là Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội được trao giải đồng hạng Xuất sắc kèm Bằng khen của UBND thành phố và tiền thưởng 15 triệu đồng.

Mùa giải thứ chín cũng là cột mốc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu, tổ chức để thành phố Hà Nội kế thừa và vận dụng vào Giải báo chí chung của thành phố từ năm 2027.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Giải đặc biệt cho nhóm tác giả của loạt bài “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh”

​Đứng đầu danh sách vinh danh năm nay với phần thưởng 100 triệu đồng và Bằng khen của UBND TP là loạt bài “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh” của nhóm tác giả Trần Hồng Vân, Hoàng Lệ Quyên, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Phong, Đoàn Anh Tuấn thuộc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Trần Hồng Vân cho biết về điểm chạm thôi thúc nhóm phóng viên đặt Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào vị trí trung tâm của tác phẩm.

Từ định hướng chiến lược của Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố đang đứng trước cơ hội chưa từng có để tái lập mối quan hệ với dòng sông đã sinh thành nên mình. Nhóm tác giả đã đi dọc đôi bờ sông Cái, kết hợp dữ liệu lịch sử, quy hoạch khoa học với những câu chuyện nhân văn của người dân gắn bó cùng dòng sông.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao giải A cho nhóm tác giả Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội.

​Từ dấu mốc Chiếu dời đô ngàn năm trước cho đến định hướng mở rộng không gian kiến trúc, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ và hình thành đô thị thông minh hôm nay, tư duy đổi mới luôn gắn liền với từng bước chuyển của Hà Nội. Mạch đề tài về tầm nhìn thế kỷ và cải cách bộ máy ấy hiện diện trực tiếp trong cả 3 tác phẩm giành Giải A (mức thưởng 50 triệu đồng và Bằng khen của UBND TP cho mỗi giải).

Đó là loạt bài “Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai” của nhóm tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Toan, Kiều Anh Tú, Đinh Quang Triều thuộc Báo Tiền Phong và loạt bài “Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Thanh, Tạ Tuyết Minh, Hoàng Mạnh, Vũ Quang Duy thuộc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Giải A còn lại được trao cho nhóm tác giả Trần Thị Hiền, Nguyễn Việt Dũng thuộc Báo Quốc phòng Thủ đô với tác phẩm “Hà Nội - Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử”.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải B cho các tác giả

​Ở hạng mục Giải B với mức thưởng 30 triệu đồng mỗi giải, 5 tác phẩm của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân, Ban VOV Giao thông Quốc gia (Đài Tiếng nói Việt Nam) và Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội lại đi sâu phân tích cách chuyển hóa sức mạnh mềm văn hóa thành động lực kinh tế.

Trên nền tảng mối chung đúc giữa Kinh đô xưa và Thủ đô nay, các loạt bài đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm kiến tạo tương lai Hà Nội 100 năm từ chiều sâu văn hóa, định hình kinh tế sự kiện thành trụ cột mới của ngành công nghiệp văn hóa, đưa ẩm thực truyền thống trở thành đại sứ văn hóa và lắng nghe nhịp đập phố phường qua những câu chuyện kể.

​Mười tác phẩm nhận Giải C (mức thưởng 20 triệu đồng mỗi giải) mở rộng biên độ quan sát xuống tận đời sống cơ sở, mổ xẻ mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với đổi mới sáng tạo. Độc giả gặp lại hành trình 15 năm đánh thức Hoàng thành Thăng Long, cuộc tìm kiếm giải pháp giữ gìn hình dáng nhịp cầu thép Long Biên, bài toán quy hoạch “làng trong phố” tại các làng nghề truyền thống dưới góc nhìn Nghị quyết 80 và Quy hoạch Thủ đô 100 năm, hay ước mơ đưa nghệ thuật vào làm giàu không gian công cộng.

Hơi thở của thời đại số và chuẩn mực ứng xử cũng được phản ánh sát sườn qua câu chuyện chuyển đổi số ở xã Phượng Dực, việc kiến tạo hệ sinh thái số để di sản Việt định danh toàn cầu cùng những giao kết từ hương ước, quy ước cộng đồng trong đời sống người Hà Nội.

Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Việt Hà và Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao giải C cho nhóm tác giả Nguyễn Phú Khánh (Chuyên đề An ninh Thủ đô) và Trần Công Đạt (Báo Ảnh Việt Nam)

​Giữa các loạt bài phân tích chính sách và di sản ở nhóm Giải C, tác phẩm phóng sự ảnh “Lá phiếu từ sau vách kính xạ trị đến phòng sinh: Hành trình đặc biệt của ngày bầu cử ở Hà Nội” của tác giả Nguyễn Phú Khánh (Chuyên đề An ninh Thủ đô) và Trần Công Đạt (Báo Ảnh Việt Nam) đã đưa đến một lát cắt ít thấy về chiều sâu nhân văn nơi đất kinh kỳ.

Không dừng lại ở những điểm bỏ phiếu rực rỡ cờ hoa ngoài phố, hai phóng viên đã theo chân các tổ bầu cử lưu động mang hòm phiếu phụ đi vào khu điều trị cách ly bức xạ và khoa sản tại các bệnh viện ở Hà Nội. Hình ảnh bệnh nhân điều trị ung thư trao gửi lá phiếu từ phía sau vách kính xạ trị hay khoảnh khắc sản phụ vừa vượt cạn vẫn tự tay bỏ phiếu ngay trên giường bệnh đã khắc họa một góc nhìn lặng lẽ mà sâu sắc về nét văn hóa ứng xử và sự sẻ chia của người Hà Nội.

​Khi những tấm bằng khen và biểu trưng giải thưởng đã được trao tận tay các nhà báo, khán phòng Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô lắng lại trong tiếng đàn violin và saxophone của chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà Nội”. Giữa tiết trời tháng Mười khi gió heo may và hương hoa sữa bắt đầu len qua từng góc phố, những ca khúc viết về sông Hồng và mùa thu Hà Nội như “Người Hà Nội”, “Mênh mang một khúc sông Hồng”, “Bên dòng sông Cái”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Hà Nội mùa lá bay”, “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội”, “Trở về” và “Hà Nội dáng rồng bay” lần lượt vang lên qua giọng hát của NSND Thanh Lam, NSƯT Lan Anh, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Linh, Tùng Dương, Tuấn Ngọc, Lê Anh Dũng, Quách Mai Thy, nối dài câu chuyện về một Thủ đô cổ kính đang vươn mình bước vào thế kỷ mới.

Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Mùa trao thưởng năm 2026 cũng đánh dấu lần thứ chín giải báo chí chuyên đề về văn hóa và con người Hà Nội được tổ chức độc lập, trước khi toàn bộ kinh nghiệm tham mưu, điều phối và chấm chọn từ sân chơi này được thành phố Hà Nội kế thừa, tích hợp vào Giải báo chí chung của thành phố từ năm 2027.

Khuôn khổ giải thưởng sẽ thay đổi. Thế nhưng từ bản quy hoạch đại lộ cảnh quan đôi bờ sông Hồng trăm năm cho tới bước chân theo hòm phiếu phụ đi qua vách kính phòng bệnh, những trăn trở về việc giữ gìn cốt cách thanh lịch và kiến tạo diện mạo Thủ đô văn hiến vẫn đang được các nhà báo viết tiếp ngoài hiện trường mỗi ngày...