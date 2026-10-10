Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026

ANTD.VN - Theo công bố của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới tại giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026.

Tại khu vực Đông Nam Á, có 4 quốc gia góp mặt trong danh sách gồm Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Đáng chú ý, Việt Nam và Campuchia nằm trong top 10, cho thấy sức hút của các điểm đến trong khu vực đối với du khách quốc tế.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này ghi nhận vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Việt Nam hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, chiều sâu văn hóa, di sản phong phú và nền ẩm thực đặc sắc, từ những đô thị sôi động đến vùng núi, biển đảo và miền quê.

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 9-2026, Việt Nam cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới, trong đó có Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Những ghi nhận này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, tăng sức cạnh tranh và thu hút khách quốc tế.