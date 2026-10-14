Việt Nam và các đội Đông Nam Á đấu "quân xanh" nào trước Asian Cup 2027?

ANTD.VN - Cả 4 đại diện Đông Nam Á đều đã chốt kế hoạch giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 11 để chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027, trong đó Singapore "chơi trội" nhất khi đấu với Brazil, Paraguay.

Theo lịch FIFA, FIFA Days tháng 11 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17-11. Đây là dịp các đội tuyển quốc gia được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất mà không vấp phải sự cản trở từ các CLB chủ quản.

Đáng chú ý, đây là dịp để các đội tuyển giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 - bao gồm 4 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia - tập dượt, rà soát lực lượng và chiến thuật cho đấu trường lớn nhất châu lục.

Các đội Đông Nam Á lên kế hoạch giao hữu chất lượng trước Asian Cup 2027

Đội tuyển Singapore (hạng 149 thế giới) gây chú ý khi mời thành công đội 5 lần vô địch thế giới - Brazil (hạng 6) và Paraguay (hạng 33) sang giao hữu. Singapore sẽ đấu Brazil ngày 13-11 và đấu Paraguay ngày 17-11, cùng trên sân vận động quốc gia Singapore.

Trong khi đó, Thái Lan (hạng 93) tiếp tục tổ chức giải truyền thống King's Cup 2026, với trận ra quân gặp Tajikistan (hạng 100). Đội thắng sẽ vào chung kết gặp đội thắng trong cặp Oman (hạng 79) và Bahrain (hạng 97).

Indonesia (hạng 116) là đại diện Đông Nam Á duy nhất vào thẳng Vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội bóng xứ vạn đảo chốt lịch giao hữu quốc tế tới Jordan (hạng 72) ngày 13-11 và Kuwait (hạng 134) ngày 17-11.

Đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới) sẽ dự Giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), với 2 trận đấu lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (hạng 176) ngày 11-11, Kyrgyzstan (hạng 104) ngày 15-11.