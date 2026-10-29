Việt Nam sẵn sàng hợp tác, kiến tạo giá trị, cùng hành động để phát triển

ANTD.VN - Từ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần hợp tác, chia sẻ và đổi mới, khẳng định quyết tâm cùng các đối tác quốc tế kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, hướng tới tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Toàn cảnh phiên trọng thể Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026

Điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn trong thế giới chuyển dịch sâu sắc

AEF 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị và xu hướng phân mảnh kinh tế thúc đẩy các quốc gia điều chỉnh chính sách, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và tìm kiếm những đối tác đáng tin cậy. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và phân bổ nguồn lực. Những trung tâm tăng trưởng mới cũng đang nổi lên, đặc biệt tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Trong bối cảnh ấy, cơ hội không chỉ thuộc về những nền kinh tế sở hữu nguồn vốn hay công nghệ vượt trội, mà còn dành cho các quốc gia có môi trường đầu tư ổn định, khả năng thích ứng cao và chính sách hợp tác cởi mở. Thực tế cho thấy, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết mọi thách thức hoặc duy trì đà phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới kinh tế toàn cầu. Nâng cao năng lực tự chủ vì thế phải song hành với mở rộng hợp tác quốc tế; phát huy nội lực phải gắn với tranh thủ hiệu quả ngoại lực. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và một đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Kiên trì đường lối đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, Việt Nam từng bước nâng cao vai trò trong các chuỗi cung ứng, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng phát triển. Những kết quả kinh tế tích cực đã khẳng định điều đó.

Từ điểm đến đầu tư đến đối tác cùng kiến tạo giá trị

Xác định giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa bản lề, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho tăng trưởng. Điều đáng chú ý là Việt Nam không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh, mà còn đặt ra yêu cầu tăng trưởng phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải song hành với củng cố sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi quan trọng trong tư duy phát triển, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Cùng với đó là các quyết sách phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mục tiêu là khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện để các địa phương, vùng kinh tế và những đô thị lớn phát huy vai trò các cực tăng trưởng, đồng thời tăng cường liên kết với mạng lưới kinh tế quốc tế.

Trên tinh thần đó, thông điệp “không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển” mang ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam mong muốn các tập đoàn quốc tế không dừng lại ở việc khai thác lợi thế thị trường và nguồn nhân lực, mà cùng doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và xây dựng những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh khu vực, toàn cầu.

Nhằm hiện thực hóa định hướng này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất thúc đẩy quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và vật liệu mới. Đây là bước đi cần thiết để Việt Nam từng bước chuyển từ cứ điểm sản xuất sang trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển công nghệ. Cùng với đó, Việt Nam mong muốn Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và các đối tác quốc tế đồng hành trong đào tạo nhân tài số, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn; phối hợp xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa những công nghệ tiên phong vào thực tiễn một cách an toàn, hiệu quả. Những đề xuất này cho thấy hợp tác mà Việt Nam hướng tới không đơn thuần là thu hút thêm vốn đầu tư, mà là cùng các đối tác kiến tạo năng lực phát triển lâu dài.

Để những định hướng đó đi vào cuộc sống, yếu tố then chốt là khả năng chuyển cam kết thành hành động. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ xác định rõ đầu mối xử lý đối với từng đề xuất khả thi, xây dựng lộ trình cụ thể cho các dự án tiềm năng và phân công trách nhiệm giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp. Đây là thông điệp quan trọng về tính thực chất trong điều hành, đồng thời cho thấy Việt Nam coi trọng việc xây dựng lòng tin thông qua kết quả cụ thể thay vì chỉ dừng ở tuyên bố hay cam kết.

Tại AEF 2026, nhìn nhận về triển vọng hợp tác, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler nhấn mạnh, ba động lực định hình tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn tới là trí tuệ, công nghiệp kiên cường và bền vững, cùng khả năng kết nối. Những nhận định này cho thấy sự tương đồng giữa định hướng phát triển của Việt Nam với các xu thế lớn của kinh tế thế giới. Từ AEF 2026, Việt Nam khẳng định sẵn sàng là người bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác giải quyết những thách thức chung. Tinh thần ấy cũng đặt ra yêu cầu các bên cùng chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và kiên trì theo đuổi những mục tiêu phát triển lâu dài.

Trong một thế giới biến động sâu sắc, năng lực cạnh tranh không chỉ được quyết định bởi những gì mỗi quốc gia sở hữu, mà còn bởi khả năng kết nối và cùng tạo ra giá trị. Với Việt Nam, hợp tác quốc tế vừa là phương thức tranh thủ nguồn lực bên ngoài, vừa là động lực đổi mới từ bên trong, giúp nâng cao vị thế trong nền kinh tế toàn cầu. Thông điệp được gửi đi từ AEF 2026 vì thế không chỉ là lời mời gọi đầu tư, mà còn là cam kết về một cách tiếp cận phát triển mới: cùng chia sẻ cơ hội, cùng kiến tạo giá trị và cùng hành động vì tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bền vững.