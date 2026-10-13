Việt Nam miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa

ANTD.VN - Khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn từ 2 người trở lên đến Khánh Hòa được miễn thị thực từ 12-10 đến hết năm 2027, với điều kiện bay thẳng đến Cam Ranh và mua tour trọn gói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang ký ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Địa điểm và phạm vi du lịch được áp dụng chính sách miễn thị thực là tại tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, khách du lịch Trung Quốc phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hoà, Việt Nam. Ảnh: Xuân Thành

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông được thực hiện từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an được giao hướng dẫn quy trình thực hiện, thủ tục nhập cảnh.

Theo Cục Thống kê, trên cả nước, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với hơn 3,95 triệu lượt trong 9 tháng, tăng 1,5%.