Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore

Thương mại 2 chiều Việt Nam- Singapore đang tăng trưởng tích cực

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (ESG) cho biết, sau 8 tháng năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 37,6 tỷ SGD, tăng 44,9% so với cùng kỳ 2025.

Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 20,5 tỷ SGD, tăng 11,8%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 17,1 tỷ SGD, tăng 124,2%. Singapore hiện là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam đạt 3,3 tỷ SGD.

Về xuất khẩu, trong 8 tháng năm 2026, hai nhóm hàng là máy móc, thiết bị điện, bộ phận (HS 85) và nhiên liệu, dầu mỏ, sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum, các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong top 15 các nhóm hàng xuất khẩu chính của Singapore tới Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, có một số nhóm hàng khác đáng chú ý với giá trị xuất khẩu khá hoặc tăng trưởng ấn tượng như: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy - thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt 2,6 tỷ SGD, tăng 85,4%; nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 626,3 triệu SGD, giảm 8,5%; tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt 471,1 triệu SGD, tăng 20,8%; và dụng cụ quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường và tương tự (HS90) đạt 447,7 triệu SGD, tăng 22,8%.

Về nhập khẩu, trong 8 tháng đầu năm 2026, nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 8,6 tỷ SGD, tăng 121,1% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 50,1% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy - thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84), đạt 6,2 tỷ SGD, tăng 255,9%; và thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70), đạt 563,9 triệu SGD, giảm 1%.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết, nhìn tổng thể, diễn biến thương mại Việt Nam - Singapore trong 8 tháng năm khá phù hợp với bức tranh kinh tế Singapore hiện nay: sự tăng tốc của đầu tư AI toàn cầu đang thúc đẩy mạnh xuất khẩu điện tử, tái xuất, máy móc chuyên dụng và hoạt động thương mại khu vực; trong bối cảnh đó, Việt Nam vừa là thị trường tiếp nhận một lượng lớn hàng điện tử và máy móc được Singapore trung chuyển, vừa ngày càng trở thành nguồn cung quan trọng cho Singapore đối với HS 85 và đặc biệt HS 84.

Tuy nhiên, do khoảng 83% thương mại song phương hiện tập trung vào chỉ ba chương HS và tỷ trọng tái xuất trong chiều Singapore - Việt Nam rất lớn nên cần tiếp tục theo dõi số liệu ở cấp HS 4/HS 6 số, tỷ trọng hàng có xuất xứ Singapore, lượng hàng và giá đơn vị để phân biệt rõ hơn giữa tăng trưởng do mở rộng sản xuất thực chất, hoạt động trung chuyển và biến động giá.

Bên cạnh đó, ông Cao Xuân Thắng cũng lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam việc khai tờ khai chính xác để không vi phạm Đạo luật Hải quan của nước này.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam nên thông báo và trao đổi trước với nhà nhập khẩu Singapore về yêu cầu khai báo giá trị thực tế đối với thủy hải sản, trái cây và rau củ, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch và an toàn thực phẩm có liên quan. Việc thực hiện đúng quy định góp phần hạn chế rủi ro chậm thông quan và phát sinh chi phí trong quá trình xuất khẩu.