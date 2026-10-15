Việt Nam hoan nghênh đánh giá của Hoa Kỳ về phòng, chống mua bán người

ANTD.VN - Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chiều 15/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng đối với Báo cáo năm 2026 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 09/10/2026, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Người Phát ngôn khẳng định: Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, nổi bật là việc ban hành và triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035. Việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 được triển khai hiệu quả, đồng bộ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người, xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt trong bối cảnh mua bán người vào trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp. Việt Nam cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08/8/2026 giai đoạn 2026-2035, nhằm ứng phó với những vấn đề di cư nổi lên, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Trên tinh thần đó, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Việt Nam bác tin “tàu dầu bị tấn công”

Cập nhật thông tin về tàu NV Sunshine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thông tin "sáng 10/10 vừa qua, Công ty sở hữu tàu NV Sunshine, Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt đã đăng tải thông tin chính thức khẳng định là thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công" là thông tin giả và không đúng sự thật.

Người phát ngôn khẳng định: Tàu NV Sunshine không bị tấn công, vẫn đang hoạt động an toàn và bình thường. Công ty luôn duy trì liên lạc thường xuyên với tàu để nắm rõ tình hình hoạt động thực tế.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực này.

Cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia hiện vẫn an toàn

Cũng liên quan đến các diễn biến ở Trung Đông, Người Phát ngôn cho biết: Ngày 13/10/2026, Việt Nam đã có quan điểm, phản ứng đối với các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Saudi Arabia.

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng của các đợt tấn công vừa qua.

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của sở tại và các đầu mối cộng đồng của người Việt tại sở tại để theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam bị ảnh hưởng hay gặp nạn bởi các cuộc tấn công gần đây.

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao đã ra khuyến cáo, công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, cân nhắc không di chuyển tới những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị tấn công, hạn chế tụ tập đông người.

Đối với các công dân đang có kế hoạch tới Saudi Arabia, cân nhắc chuyến đi đến Saudi Arabia trong thời gian này nếu thấy không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, công dân có thể liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân.