Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 10 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới

ANTD.VN - Với đà xuất nhập khẩu đang tăng trưởng tích cực, đóng góp chung vào tăng trưởng của nền kinh tế, Bộ Công Thương đặt mục tiêu, đến năm 2045, Việt Nam vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo dự thảo, trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá bình quân 15 - 16%/năm. Đến năm 2045, Việt Nam vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Với nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá bình quân 12 - 13%/năm trong thời kỳ 2026-2030. Đến năm 2045, Việt Nam vào nhóm 10 nước có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Cán cân thương mại hàng hoá trong giai đoạn 2026-2030 đạt thặng dư bền vững; tỷ trọng xuất siêu trên tổng xuất khẩu của giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 3-6%, đến năm 2045 đạt từ 7-10%.

Dự thảo xác định xuất nhập khẩu phát triển theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng chế biến, hàm lượng khoa học công nghệ; Nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của khu vực doanh nghiệp trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt khoảng 28-30% vào năm 2030 và khoảng 38-40% vào năm 2045.

Nâng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu: đạt 89-90% vào năm 2030, đến năm 2045 đạt trên 92%.

Tỷ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo: đến năm 2030 tăng lên khoảng 50%, đến năm 2045 tăng lên trên 55%.

Về thị trường, dự thảo xác định cần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giảm mức độ tập trung; phát triển hợp lý cả về chiều rộng và chiều sâu. Mục tiêu là đến năm 2030, không có thị trường xuất khẩu nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu, bảo đảm xuất khẩu đủ phân tán, hạn chế tổn thương trước các cú sốc thương mại;

Giảm mức độ tập trung vào thị trường nhập khẩu đến năm 2030, không có thị trường nhập khẩu nào chiếm quá 35% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tương tự, giảm mức độ tập trung xuất khẩu vào nhóm thị trường lớn nhất, đưa tỷ trọng cộng gộp của ba thị trường/khu vực lớn nhất xuống dưới 55% vào năm 2030 và dưới 50% vào năm 2045.

Đồng thời, mở rộng độ phủ thị trường với số thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đạt trên 45 thị trường vào năm 2030 và 55 thị trường vào năm 2045; Tăng tỷ trọng nhóm thị trường mới, nâng tỷ trọng xuất khẩu sang nhóm thị trường mới (Nam Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh) lên khoảng 10% vào năm 2030; đến năm 2045 đạt khoảng 15%.

Trước đó, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước sau 10 tháng đã đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025, chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Trong quý IV, Bộ Công Thương xác định đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng. Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận/nghị định thư về kiểm dịch nông sản; tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định của từng thị trường đối tác.