Việt Nam có 14 trường lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới 2027

Ngày 30/9, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2027. Việt Nam có 14 đại diện lọt vào danh sách này, tăng 3 trường so với năm ngoái. Tuy nhiên, vị trí của hầu hết các trường đều giảm.

Đại học Kinh tế TPHCM vẫn giữ thứ hạng cao nhất Việt Nam, nhưng rơi khoảng 200 bậc so với năm ngoái, từ nhóm 501-600 xuống nhóm 701-800. Đại học Duy Tân cũng ở nhóm 701-800, nhưng đã rơi khoảng 100 bậc so với năm ngoái.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng tụt sâu khoảng 400 bậc, từ nhóm 601-800 xuống nhóm 1001-1200. Năm nay, không có đại diện nào của Việt Nam “thăng hạng”, chỉ có 2 trường giữ nguyên hạng so với năm ngoái gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ba cái tên không xếp hạng năm ngoái, năm nay góp mặt gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, hạng 1601-1800, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cùng hạng 2001+.

TT Trường Xếp hạng 2027 Xếp hạng 2026 1 Đại học Duy Tân 701-800 601-800 2 Đại học Kinh tế TP HCM 701-800 501-600 3 Đại học Y Hà Nội 801-1000 801-1000 4 Đại học Tôn Đức Thắng 1001-1200 601-800 5 Đại học Nguyễn Tất Thành 1201-1400 1001-1200 6 Đại học Quốc gia Hà Nội 1201-1400 1201-1500 7 Đại học Mở TP HCM 1401-1600 1201-1500 8 Đại học Bách khoa Hà Nội 1601-1800 1501+ 9 Đại học Kinh tế Quốc dân 1601-1800 - 10 Đại học Quốc gia TP HCM 1801-2000 1501+ 11 Đại học Cần Thơ 2001+ - 12 Đại học Huế 2001+ 1501+ 13 Đại học Công nghiệp TP HCM 2001+ - 14 Đại học Đà Nẵng 2001+ 1501+

Bảng xếp hạng THE 2027 đông nhất từ trước tới nay, với gần 2.300 đại học từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dẫn đầu là Đại học Oxford (Anh), theo sau là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Đại học Stanford vươn lên vị trí thứ 3, đồng hạng với Đại học Princeton, Đại học Cambridge giữ vị trí thứ 5.