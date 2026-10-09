Việc bãi bỏ Quyết định số 6142 không đồng nghĩa với dừng quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

ANTD.VN - Việc Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất UBND thành phố bãi bỏ Quyết định số 6142/QĐ-UBND về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nhằm xây dựng lại nhiệm vụ quy hoạch cho phù hợp…

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Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Tờ trình đề xuất UBND TP Hà Nội bãi bỏ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11-12-2025 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Theo Tờ trình, việc bãi bỏ nhằm xây dựng lại nhiệm vụ quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các định hướng mới về Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, Sở Xây dựng cho biết, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6142/QĐ-UBND, với quy mô khoảng 11.000ha, dự báo sơ bộ dân số đến năm 2045 khoảng 300.000-350.000 người.

Nhiệm vụ này được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, định hướng phát triển khu vực sông Hồng đã có những thay đổi quan trọng. Tại Thông báo số 43/TB-VP ngày 15-1-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đã thống nhất về nguyên tắc mở rộng ranh giới, bổ sung khu đất thuộc phường Long Biên, khu vực bãi sông Long Biên - Cự Khối, vào ranh giới nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch.

Đáng chú ý, UBND thành phố đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026. Theo đó, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 động lực phát triển của Thủ đô. HĐND TP Hà Nội cũng đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Do vậy, nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định 6142/QĐ-UBND không còn phù hợp về quy mô diện tích và dân số, định hướng, mục tiêu và tính chất khu vực lập quy hoạch so với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và chỉ đạo mới của các cấp có thẩm quyền.

Đây là lý do Sở Xây dựng đề nghị bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11-12-2025. Việc bãi bỏ này không đồng nghĩa với dừng nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, mà nhằm thực hiện lại nhiệm vụ theo quy định mới, bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Cũng theo đề xuất, việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và các quy định pháp luật hiện hành.