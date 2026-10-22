[Video] Cảnh sát đặc nhiệm dùng võ thuật điêu luyện hạ gục nhóm đối tượng hành hung người dân

ANTD.VN - Theo tình huống giả định, cán bộ Đội Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được người dân thông báo có ba đối tượng có biểu hiện đã sử dụng bia, rượu đang đánh đập một thanh niên do va chạm giao thông. Cán bộ Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và yêu câu các đối tượng chấm dứt ngay hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, ba đối tượng đã không chấp hành mà còn lăng mạ, chửi bới, sử dụng dao, gậy tấn công lại. Dù trong hoàn cảnh phải độc lập tác chiến, cán bộ Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí, với các động tác võ thuật điêu luyện kết hợp với khả năng sử dụng nhuần nhuyễn gậy tonfa đã nhanh chóng khống chế, hạ gục các đối tượng.