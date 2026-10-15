ANTD.VN - Viconship sở hữu 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 1,01% vốn điều lệ Eximbank. Cùng với đó, các bên liên quan đến doanh nghiệp nắm giữ thêm 1,247 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,07% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó ghi nhận sự góp mặt của CTCP Container Việt Nam (Viconship, VSC).

Theo thông tin cổ đông cung cấp ngày 14/10, Viconship đang nắm giữ 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 1,01% vốn điều lệ Eximbank. Bên cạnh đó, các bên liên quan đến doanh nghiệp sở hữu thêm 1.247.100 cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn ngân hàng.

Viconship bất ngờ trở thành cổ đông lớn tại Eximbank.

Danh sách cổ đông lớn của Eximbank còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều tổ chức và cá nhân. Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn GELEX là cổ đông nắm giữ tỷ lệ lớn nhất trong danh sách được công bố, với 186,9 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 10% vốn điều lệ. CTCP Chứng khoán VIX sở hữu 90 triệu cổ phiếu, chiếm 4,83%, trong khi Vietcombank nắm gần 78,8 triệu cổ phiếu, tương đương 4,51% vốn ngân hàng.

Ở nhóm cổ đông cá nhân, bà Nguyễn Bích Huyền sở hữu 54 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 2,89% vốn điều lệ. Những người có liên quan đến bà Huyền nắm giữ thêm 36 triệu cổ phiếu, chiếm 1,94%.

Ngoài ra, bà Lương Thị Cẩm Tú đang sở hữu gần 19,54 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 1,12% vốn điều lệ; bà Lê Thị Mai Loan nắm gần 17,94 triệu cổ phiếu, chiếm 1,03%. Người có liên quan đến bà Loan sở hữu thêm 19.540 cổ phiếu, tương ứng khoảng 0,0011% vốn Eximbank.

Việc cập nhật danh sách cổ đông lớn diễn ra cùng ngày Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 14/10, với nhiều nội dung liên quan đến cơ cấu quản trị và chính sách sở hữu cổ phần.

Tại đại hội, cổ đông thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank, vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025-2030). Đồng thời, số lượng thành viên HĐQT được điều chỉnh từ 7 lên 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bãi bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 6%. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cơ cấu HĐQT Eximbank có sự tham gia của nhiều thành viên nước ngoài.

Lý giải về vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Eximbank Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết, các thành viên HĐQT hiện tại đều có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, với tối thiểu 25 năm hoạt động, đồng thời sở hữu kinh nghiệm trong ngành tài chính nói chung.