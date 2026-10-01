“Vị trí phía trước” hay giá trị của một Đảng viên trẻ?

ANTD.VN -Ngày đọc lời tuyên thệ với Đảng, tôi 21 tuổi. Tôi thuộc từng câu trong Điều lệ Đảng, nhưng tôi chưa hiểu hết một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, một Đảng viên trẻ sẽ chứng minh giá trị của mình bằng điều gì?

Có một khoảnh khắc rất đẹp trong đời một Đảng viên trẻ: đứng trước lá cờ Đảng, đọc lời tuyên thệ và nhận quyết định kết nạp. Ở tuổi 21, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào. Khi ấy, tôi nhìn chặng đường phía trước bằng tâm thế của một người trẻ vừa được ghi nhận sau những năm tháng học tập, rèn luyện, tham gia công tác Đoàn, hoạt động tập thể và cố gắng hoàn thành những phần việc được giao.

Tôi từng nghĩ rằng phấn đấu của một sinh viên có lẽ bắt đầu từ những điều khá rõ ràng: học tập tốt, sống có trách nhiệm, tích cực với phong trào, biết nhận việc chung về mình, biết sẻ chia với cộng đồng và từng bước hoàn thiện bản thân để xứng đáng với sự lựa chọn của tổ chức. Được kết nạp Đảng, vì thế, vừa là một dấu mốc đáng nhớ, vừa giống như lời xác nhận rằng mình đã trưởng thành thêm một bước trên con đường ấy.

Những năm qua, Đảng bộ Công ty Chứng khoán Vietcombank từng bước chú trọng công tác tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, Đoàn viên, cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm để giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng

Lễ kết nạp diễn ra không lâu, trong khi hành trình chứng minh những lời tuyên thệ trước cờ Đảng có thể kéo dài cả cuộc đời. Tôi chỉ thực sự cảm nhận được điều đó khi rời giảng đường và bước vào môi trường công tác. Những điều từng được xem là biểu hiện của sự năng nổ khi còn là sinh viên không mất đi, nhưng cách để một Đảng viên trẻ như tôi chứng minh giá trị của mình đã thay đổi. Ở trường, sự nhiệt tình có thể hiện diện trong một chương trình tình nguyện, một hoạt động Đoàn hay một thành tích học tập; còn ở cơ quan, nhiều đóng góp lại diễn ra lặng lẽ hơn rất nhiều.

Đó có thể là một văn bản được làm cẩn thận, một hồ sơ được xử lý đúng hạn, một nhiệm vụ được hoàn thành đến nơi đến chốn hay một vấn đề phát sinh được chủ động tìm cách tháo gỡ thay vì chờ người khác giải quyết. Có những ngày làm việc trôi qua không có điều gì đủ lớn để được gọi tên là “thành tích”, nhưng chính sự đều đặn, chính xác và tinh thần trách nhiệm trong những việc bình thường ấy lại tạo nên uy tín của một cán bộ trong tập thể.

Có lẽ từ những ngày như thế, một câu hỏi từng nằm rất xa trong suy nghĩ của tôi bắt đầu trở thành điều tôi thường tự hỏi: Mình đang ở đây, dưới lá cờ mình từng tự hào đứng trước để tuyên thệ, vậy mình phải làm gì để tư cách Đảng viên thực sự có ý nghĩa? Câu hỏi ấy không còn đơn giản là “Mình phải phấn đấu thế nào để tốt hơn?”, bởi khi bước vào môi trường công tác, mỗi người trẻ bắt đầu phải đối diện với những lựa chọn thực tế hơn: Làm thế nào để biến lý tưởng thành hiệu quả công việc? Làm thế nào để sự nhiệt tình không chỉ dừng ở phong trào? Làm thế nào để chuyên môn ngày càng vững vàng? Và quan trọng hơn, nếu một ngày được trao thêm trách nhiệm, mình đã thực sự sẵn sàng hay chưa?

“Vị trí phía trước” và một câu hỏi mới

Từ những câu hỏi ấy, tôi thường nghĩ đến một hình ảnh rất quen thuộc trong mỗi cơ quan: những “vị trí phía trước”. Đó là vị trí quản lý -nơi người ngồi vào không chỉ chịu trách nhiệm về phần việc của riêng mình mà còn cần phân công, tổ chức, quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả của cả tập thể. Người trẻ nhìn về những vị trí phía trước ấy là điều tự nhiên. Ai cũng mong muốn trưởng thành, được tin tưởng hơn, được giao những công việc lớn hơn và có cơ hội đóng góp nhiều hơn. Một đội ngũ trẻ không có khát vọng tiến lên khó có thể trở thành đội ngũ kế cận. Vì vậy, không có gì sai khi một Đảng viên trẻ nghĩ đến ngày mình vào Đảng và được đảm nhận vị trí cao hơn. Điều đáng suy nghĩ nằm ở chỗ, ta nhìn nhận “vị trí” ấy như một phần thưởng cho quá trình phấn đấu hay như một trách nhiệm mà bản thân phải chuẩn bị đủ năng lực mới có thể gánh vác?

Tập huấn nghiệp vụ Cấp ủy/Chi bộ tại VCBS

Câu hỏi ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong kỷ nguyên mới[1].

Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu cán bộ, Đảng viên cần tiên phong, gương mẫu, đổi mới và dấn thân vì lợi ích chung, mà còn nhấn mạnh một cách tiếp cận thực chất: lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm những thước đo quan trọng để đánh giá. Cùng với đó là yêu cầu tạo không gian cống hiến, phân cấp, phân quyền phù hợp đi liền với cơ chế “giao quyền- giám sát thực thi- quản trị rủi ro- đánh giá bằng kết quả”.

Đặt tinh thần ấy bên cạnh hình ảnh “vị trí phía trước”, tôi nghĩ câu chuyện về vị trí và chức vụ có lẽ cần được nhìn theo một cách khác. Vị trí quản lý không nên chỉ được xem là phần thưởng của quá trình phấn đấu, càng không thể là đích đến để một cán bộ trẻ, một Đảng viên trẻ chứng minh rằng mình đã thành công. Nếu “vị trí phía trước” là nơi phải đưa ra quyết định, tổ chức công việc và chịu trách nhiệm về kết quả, thì điều một cán bộ trẻ cần chuẩn bị không chỉ là mong muốn được giao quyền mà còn là năng lực sử dụng quyền được giao, khả năng kiểm soát rủi ro và bản lĩnh đứng ra chịu trách nhiệm về những gì mình quyết định.

Bởi vậy, câu hỏi quan trọng đối với một Đảng viên trẻ có lẽ không phải là “Bao giờ mình được lựa chọn cho vị trí phía trước?”, mà là “Nếu ngày mai được giao vị trí ấy, mình đã đủ năng lực để ngồi vào chưa?”.

Trưởng thành về chính trị không mặc nhiên đồng nghĩa với trưởng thành về năng lực lãnh đạo. Một người có thể có quá trình phấn đấu rất tốt để trở thành Đảng viên, nhưng vẫn cần thêm nhiều năm trải nghiệm để trở thành một cán bộ quản lý tốt; ngược lại, một người chưa giữ vị trí quản lý vẫn có thể đang từng ngày tạo ra những giá trị rất lớn cho cơ quan bằng năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Đây cũng là điều Nghị quyết 24-NQ/TW gợi mở khi đặt tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào chính quá trình đánh giá và sử dụng cán bộ. Nếu lấy kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo, thì vai trò không thể được tách khỏi kết quả người ngồi trên đó tạo ra.

Một cán bộ trẻ muốn được trao thêm trách nhiệm không chỉ cần chứng minh mình có mong muốn tiến lên, mà phải chứng minh bằng công việc rằng mình có khả năng biến trách nhiệm thành kết quả. Đó có thể là một sáng kiến làm cho quy trình nhanh hơn, một cách làm mới tháo gỡ được điểm nghẽn, một nhiệm vụ khó được giải quyết đến cùng hoặc đơn giản là khả năng khiến một tập thể vận hành tốt hơn sau khi mình nhận nhiệm vụ. Khi ấy, “dám nghĩ, dám làm” không còn là một khẩu hiệu dành cho những thời điểm đặc biệt mà trở thành cách một Đảng viên trẻ lựa chọn để làm công việc hằng ngày.

Từ “vị trí phía sau” đến trách nhiệm phía trước

Nhưng nếu chỉ nói về “vị trí phía trước”, câu chuyện về trách nhiệm của Đảng viên trẻ sẽ vẫn còn thiếu một nửa, bởi phần lớn thời gian trưởng thành của một Đảng viên trẻ thực tế diễn ra ở vị trí phía sau, nơi họ làm chuyên môn, học hỏi, va chạm với công việc và tích lũy kinh nghiệm trước khi có thể đảm nhận trách nhiệm lớn hơn.

Ngày còn là sinh viên, tôi từng nhìn những người đi trước để học cách tổ chức một hoạt động, cách tập hợp đoàn viên, cách nhận một nhiệm vụ chung và cách đứng ra chịu trách nhiệm trong công việc. Sau này, khi bước vào cơ quan và tham gia công tác Đoàn ở cơ sở với vai trò Phó Bí thư Đoàn, tôi lại nhìn thấy một thế hệ trẻ khác ở phía sau mình. Có người rất năng động trong phong trào nhưng còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn; có người ít xuất hiện trong các hoạt động tập thể nhưng làm việc chắc chắn; có người có khả năng tổ chức tốt nhưng cần thêm thời gian để rèn luyện bản lĩnh; cũng có người đã là Đảng viên nhưng vẫn đang học cách dẫn dắt, lắng nghe và cách chịu trách nhiệm trong công việc.

Nhìn những người trẻ ấy, tôi nhận ra rằng không có một khuôn mẫu duy nhất cho sự trưởng thành. Một người có thể rất nổi bật trong phong trào nhưng cần thêm thời gian để làm chủ chuyên môn; một người khác có thể không phải là gương mặt thường xuyên xuất hiện nhưng lại là người mà đồng nghiệp tìm đến khi gặp một vấn đề khó.

Vì thế, “vị trí phía sau” không phải nơi dành cho những người chưa thành công, đó có thể chính là nơi một người tích lũy những năng lực mà vị trí phía trước sẽ đòi hỏi ở họ sau này. Một cơ quan cũng không thể chỉ quan tâm đến câu hỏi “Ai sẽ trở thành lãnh đạo?”, mà cần đặt song song một câu hỏi khác: Ai đang tạo ra giá trị và có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nếu được trao đúng việc, đúng cơ hội?

Thực tế tại Đảng bộ Công ty Chứng khoán Vietcombank cũng cho tôi một góc nhìn rõ hơn về câu chuyện những “vị trí” và cách tạo nguồn cán bộ trẻ. Đằng sau mỗi cán bộ được tin tưởng giao thêm trách nhiệm là cả một quá trình phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và thử thách. Những năm qua, Đảng bộ Công ty Chứng khoán Vietcombank từng bước chú trọng công tác tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, Đoàn viên, cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm để giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng; đồng thời quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện để Đảng viên trẻ được học tập, trải nghiệm và trưởng thành từ thực tiễn công việc. Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần bổ sung lực lượng Đảng viên cho tổ chức Đảng, mà quan trọng hơn đang từng bước tạo dựng một đội ngũ trẻ có tính kế thừa, được chuẩn bị về cả phẩm chất, chuyên môn và bản lĩnh để sẵn sàng nhận những nhiệm vụ lớn hơn.

Đó cũng là cách Đảng bộ VCBS cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Khi công tác phát triển Đảng gắn với công tác cán bộ, mỗi bước trưởng thành của cán bộ trẻ không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân họ, mà còn góp phần chuẩn bị nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của đơn vị.

“Vị trí phía trước” không phải là phần thưởng

Sau nhiều năm, câu hỏi về “vị trí phía trước” trong tôi đã thay đổi. Tôi vẫn có những mong muốn nghề nghiệp, vẫn muốn được làm những công việc khó hơn, được thử sức ở những vị trí có trách nhiệm hơn và nếu một ngày được tổ chức tin tưởng giao một trọng trách lớn hơn, đó chắc chắn vẫn là một sự ghi nhận đáng trân trọng. Nhưng tôi không còn nghĩ rằng cứ bước lên phía trước thì có nghĩa là mình đã trưởng thành hơn những người đang ở phía sau.

"Vị trí” không thể là thước đo duy nhất của sự trưởng thành, tư cách Đảng viên cũng không phải là một “tấm vé” bảo đảm cho sự thăng tiến. Nếu một ngày được giao “vị trí phía trước”, điều đáng tự hào không phải là mình đã đi trước bao nhiêu người, mà là mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm hay không. Nếu chưa được giao, điều đó cũng không có nghĩa hành trình phấn đấu phải dừng lại. Một Đảng viên trẻ có thể bắt đầu chứng minh giá trị của mình từ bất cứ vị trí nào, bởi cuối cùng điều quyết định vị trí của một cán bộ trong lòng tập thể không chỉ là chức danh mà là mức độ tin cậy được tạo nên từ năng lực, trách nhiệm và những kết quả cụ thể mà họ mang lại.

Ngày 21 tuổi, tôi tự hào vì được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bây giờ, tôi hiểu rằng điều khó hơn nhiều không phải là đứng vào hàng ngũ, mà là làm thế nào để những lời tuyên thệ trước lá cờ Đảng không chỉ nằm lại trong một buổi lễ. "Vị trí phía trước” có thể là một vị trí được trao, nhưng năng lực để ngồi vào vị trí ấy không thể được trao cùng với quyết định bổ nhiệm. Nó phải được tích lũy từ những “vị trí phía sau”, từ những công việc bình thường, từ những lần dám nhận việc khó, từ khả năng tạo ra kết quả và từ bản lĩnh chịu trách nhiệm khi kết quả ấy chưa như mong muốn.

Phấn đấu, vì thế, không phải để có một “vị trí”. Phấn đấu để khi được trao một “vị trí”, một Đảng viên trẻ đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để xứng đáng với nó.

[1] Nguồn: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị