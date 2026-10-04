Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng chung cuộc ASIAD 2026

Tối 4-10, ASIAD 2026 chính thức bế mạc sau hơn 10 ngày tranh tài. Đoàn Trung Quốc xếp nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội: 169 huy chương Vàng (chiếm 44% tổng số huy chương Vàng được trao tại đại hội).

Chủ nhà Nhật Bản xếp nhì với 83 huy chương Vàng. Hàn Quốc xếp hạng ba với 39 huy chương Vàng.

Đoàn Việt Nam tại lễ bế mạc ASIAD 2026 tối 4-10 (Ảnh: Quý Lượng)

Việt Nam chỉ xếp hạng 20 châu Á và thứ 5 Đông Nam Á tại ASIAD 2026

Đoàn thể thao Việt Nam với 348 VĐV tranh tài 33 môn, giành tổng cộng 25 huy chương bao gồm: 3 huy chương Vàng (cầu mây - 2, karate - 1), 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Với kết quả này, Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là giành tối thiểu 4 huy chương Vàng. Hai môn trọng điểm là bắn súng và điền kinh gây thất vọng khi chỉ góp 1 huy chương Đồng, thấp hơn chỉ tiêu đăng ký ban đầu.

Xét trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp hạng 5, sau Philippines (4 Vàng, hạng 17), Indonesia (5 Vàng, hạng 16), Malaysia (9 Vàng, hạng 11), Thái Lan (18 Vàng, hạng 7).

Dù nhất toàn đoàn 2 trong 3 kỳ SEA Games gần nhất (từ 2021 đến 2025), song khi ra đấu trường ASIAD, Việt Nam thua xa các đối thủ cùng khu vực. Chúng ta chỉ xếp hạng 6 Đông Nam Á tại ASIAD 2023 và hạng 5 tại ASIAD 2026.

Thống kê cho thấy cần có sự thay đổi căn bản và quyết liệt trong định hướng chiến lược đầu tư các môn trọng điểm để hướng tới đấu trường châu lục như ASIAD, hay thế giới như Olympic.