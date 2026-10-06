Vì sao vàng nhẫn được nhiều người lựa chọn để tích sản từ tiền nhàn rỗi?

ANTD.VN -Khi thu nhập và khả năng tích lũy được cải thiện, quản lý tiền nhàn rỗi và từng bước hình thành tài sản trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm, vàng vẫn là tài sản quen thuộc trong kế hoạch tích lũy của người Việt. Trong đó, vàng nhẫn 999.9 với nhiều quy cách, có thể mua theo từng phần, đang được một bộ phận người tiêu dùng quan tâm như một lựa chọn cho mục tiêu tích lũy dài hạn.

Từ tiết kiệm đến tư duy tích sản

Trong quản lý tài chính cá nhân, khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng ngay thường được phân bổ cho nhiều mục tiêu: xây dựng quỹ dự phòng, chuẩn bị cho các kế hoạch lớn của gia đình hoặc tích lũy cho tương lai.

Nếu trước đây “tiết kiệm” chủ yếu được hiểu là giữ lại một phần thu nhập, thì hiện nay khái niệm này ngày càng gắn với câu chuyện quản lý và phân bổ tài sản. Người có thu nhập ổn định có thể dành một phần dòng tiền cho tiền gửi, vàng hoặc những kênh đầu tư phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro.

Hình ảnh khách hang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu

Một nguyên tắc tài chính phổ biến là dành một phần thu nhập cho nhu cầu thiết yếu, một phần cho các nhu cầu cá nhân và phần còn lại cho tiết kiệm, dự phòng, đầu tư. Tuy nhiên, không có một tỷ lệ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Khả năng tích lũy phụ thuộc vào thu nhập, chi phí sinh hoạt, nghĩa vụ tài chính và mục tiêu của từng gia đình.

Vì vậy, tích sản không nhất thiết bắt đầu bằng một khoản tiền lớn. Quan trọng hơn là xác định được mục tiêu, số tiền có thể dành cho tích lũy và duy trì kế hoạch đều đặn theo thời gian. Sau khi bảo đảm các khoản chi thiết yếu và quỹ dự phòng, mỗi người có thể lựa chọn kênh tích lũy phù hợp với mục tiêu, thời gian và khả năng tài chính.

Sau khi bảo đảm các khoản chi thiết yếu và quỹ dự phòng, mỗi người có thể lựa chọn kênh tích lũy phù hợp với mục tiêu, thời gian và khả năng tài chính.

Nên chọn tích sản vàng hay tiền gửi tiết kiệm?

Theo các chuyên gia, tiền gửi tiết kiệm có ưu thế trong quản lý dòng tiền và phù hợp với những nhu cầu có thời hạn rõ ràng. Trong khi đó, vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ và giá có thể biến động theo nhiều yếu tố của thị trường.

Vàng có thể được phân bổ một phần trong kế hoạch tài chính dài hạn, nhưng không nên xem là công cụ kiếm lời ngắn hạn. Người mua cần xác định thời gian nắm giữ, khả năng chịu biến động và tránh tập trung toàn bộ tài sản vào một kênh.

Không chạy theo giá, chỉ dùng tiền chưa cần đến. Trường hợp của Bà Nguyễn Thị Xuân, 52 tuổi, ở Hà Nội duy trì thói quen mua vàng trong nhiều năm. Thay vì cố tìm đúng thời điểm giá thấp, bà Xuân lựa chọn mua khi gia đình có khoản tiền chưa cần sử dụng, qua đó duy trì kế hoạch tích lũy dài hạn.

Các sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu

Một điểm được các chuyên gia tài chính lưu ý là mục tiêu mua vàng cần được xác định rõ ngay từ đầu. Nếu hướng tới tích lũy dài hạn, người mua không nhất thiết phải tìm đúng mức giá thấp nhất mà quan trọng hơn là sử dụng tiền nhàn rỗi và bảo đảm quyết định phù hợp với kế hoạch tài chính.

Ngược lại, với mục tiêu ngắn hạn, người mua cần đặc biệt lưu ý chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khi giá vàng liên tục tăng, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội có thể khiến nhà đầu tư mua theo đám đông và đối mặt với rủi ro nếu thị trường đảo chiều.

Vì sao vàng nhẫn được nhiều người quan tâm?

Với những khách hàng mong muốn bổ sung vàng vào kế hoạch tài chính dài hạn, vàng nhẫn 999.9 là một trong những lựa chọn được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Một trong những nguyên nhân đầu tiên là dễ dàng để bắt đầu. Vàng nhẫn có nhiều trọng lượng, giúp người mua lựa chọn theo khả năng tài chính. Thêm vào đó, vàng nhẫn có thể tích luỹ từng bước mà không nhất thiết phải chờ một khoản tiền lớn mới mua vàng.

Tích luỹ vàng nhẫn cũng phù hợp với nhiều mục tiêu ngoài tích luỹ. Trong khi đó, vàng nhẫn lại có thiết kế đơn giản phù hợp nhu cầu tích sản. Và đặc biệt, việc mua từng lượng nhỏ theo khả năng có thể giúp một bộ phận người tiêu dùng duy trì kỷ luật tích lũy.

Khi nào thì nên mua?

Khi nào nên mua vàng là câu hỏi được nhiều người băn khoăn, trong hành trình tích sản khách hàng không nên chạy theo biến động về giá tăng hay giảm mà nên xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu, thời gian nắm giữ. Chỉ mua khi khoản tiền thực sự là tiền nhàn rỗi. Không nên quyết định chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ khi giá biến động.

Mua ở đâu để đảm bảo quyền lợi? Vàng là tài sản có giá trị lớn vì vậy người mua vàng nên ưu tiên đơn vị có thương hiệu và lịch sử hoạt động rõ ràng; Công khai thông tin sản phẩm; Có quy trình kiểm định; Có hóa đơn, chứng từ; Chính sách mua - bán minh bạch. Đặc biệt, khi mua vàng cần kiểm tra kỹ hàm lượng – trọng lượng – nguồn gốc – chứng từ – chính sách giao dịch trước khi giao dịch.

Vàng Rồng Thăng Long 999.9 - Sản phẩm quen thuộc trong hành trình tích sản

Trong hành trình tích lũy tài sản, điều quan trọng không chỉ là mua vàng đúng thời điểm mà còn là lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín.

Theo Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long 999.9 được nhiều thế hệ khách hàng tin tưởng nhờ những ưu điểm nổi bật như: Chất lượng vàng 999.9 tinh khiết, bảo đảm chuẩn chất lượng; Đa dạng trọng lượng – linh hoạt khả năng tích sản từ 0,1 chỉ, 0,2 chỉ, 0,3 chỉ, 0,5 chỉ đến 10 chỉ, đáp ứng nhiều nhu cầu và mức tài chính khác nhau; Chế tác bằng công nghệ hiện đại thế giới và quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, trọng lượng đúng cân, đủ tuổi vàng trước khi đến tay khách hàng.

Ngoài ra, sản phẩm được ép vỉ siêu bền tích hợp tem chống giả cùng đầy đủ thông tin ký hiệu nhận diện, thuận tiện cho việc bảo quản, lưu giữ và giao dịch. Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết đơn vị không thu phí do vỏ vỉ bị xẹp, móp hoặc cũ trong quá trình tích trữ.

Bảo Tín Minh Châu đồng hành cùng nhu cầu tích sản của khách hàng

Theo thông tin từ Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp là một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam: “Với phương châm kinh doanh “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng” cùng tiêu chí hoạt động “Công nghệ vượt trội, Sản phẩm vượt trội”, Bảo Tín Minh Châu thường xuyên ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào lĩnh vực chế tác vàng bạc đá quý. Vì vậy, các sản phẩm của công ty luôn được người tiêu dùng tín nhiệm, đồng nghiệp đánh giá cao và được trao tặng nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.”

Việc mua bán Vàng Rồng Thăng Long 999.9 khá thuận tiện, giao dịch dễ dàng. Gần 40 năm qua, vàng Rồng Thăng Long 999.9 vẫn luôn được phân phối rộng rãi tại 3 cơ sở kinh doanh chính của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, cùng hơn 200 điểm bán trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện mua, bán và tích lũy khi có nhu cầu.