Vì sao Tổng thống Trump hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn thủ phạm thảm sát Fort Hood?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn Nidal Malik Hasan, thủ phạm gây ra vụ thảm sát tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009, sau làn sóng phản đối từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Ông Trump tuyên bố đã hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn

Trong thông điệp đăng trên Truth Social ngày 15-10, ông Trump cho biết việc phát sóng công khai vụ xử bắn có thể là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những kẻ khủng bố.

Tuy nhiên, ông quyết định không thực hiện vì “nhiều người tốt và thiện chí không muốn chứng kiến cảnh một người bị hành quyết”.

Theo kế hoạch, Hasan sẽ bị xử bắn vào ngày 3-12. Chỉ thân nhân trực hệ của các nạn nhân mới được tham dự trực tiếp nếu họ muốn.

Hasan, cựu Thiếu tá quân y của quân đội Mỹ, bị tuyên án tử hình năm 2013 vì nổ súng tại căn cứ Fort Hood ở Texas năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố trước đó đã vấp phải sự phản đối rộng rãi.

Nhiều nghị sĩ cho rằng hình ảnh vụ hành quyết có thể bị các tổ chức cực đoan lợi dụng làm công cụ tuyên truyền hoặc kích động bạo lực.

Phó Tổng thống JD Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và nhiều nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ không ủng hộ ý tưởng này.

Một số tổ chức tôn giáo gọi kế hoạch phát sóng công khai là “man rợ” và đi ngược các giá trị của nước Mỹ.