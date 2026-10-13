Vì sao nữ giám đốc trong vụ “tuồn” hơn 40 triệu USD ra nước ngoài không bị xử lý?

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại...

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Đăng Khoa (SN 1988, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Thị Lịch (SN 1989, trú xã Đại Thanh, Hà Nội) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Liên quan, Meng Jun (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), Lê Thanh Phương (SN 1987, ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội), Trần Thanh Tùng (SN 1984, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) và Yang Jing (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị truy tố về tội danh trên.

Lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng, nhóm bị cáo đã vận chuyển tiền tệ qua biên giới.

Hàng chục tỷ đồng “qua tay” nữ giám đốc

Cáo trạng truy tố cho thấy, các bị cáo trong vụ án đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh) và Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm) để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan tố tụng xác định, nhiều cá nhân đã tham gia các công việc, giao dịch liên quan đến hai doanh nghiệp trên nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự. Trong đó có nữ giám đốc Công ty Phong Lâm và trực tiếp rút hàng chục tỷ đồng cho nhóm bị cáo.

Theo cáo trạng, thông qua hai doanh nghiệp nêu trên, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tài liệu tố tụng thể hiện, Lê Thị Hảo là vợ của bị cáo Meng Jun, kế toán trưởng Công ty Phong Lâm. Hảo đứng tên Giám đốc Công ty Phong Lâm tại thời điểm doanh nghiệp này không có hoạt động nhận và chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên, Hảo đã trực tiếp thực hiện một số giao dịch liên quan đến tài khoản và tiền gửi của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 7-7-2022, Hảo rút hơn 6,1 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Phong Lâm mở tại ngân hàng, sau đó đưa toàn bộ số tiền này cho chồng là Meng Jun. Đến ngày 13-7-2022, Hảo tiếp tục đại diện Công ty Phong Lâm làm thủ tục tất toán hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng, số tiền hơn 16,4 tỷ đồng.

Sau khi rút khoản tiền trên, Hảo cũng giao lại cho người chồng quốc tịch Trung Quốc. Như vậy, qua hai giao dịch, nữ Giám đốc Công ty Phaong Lâm đã rút tổng cộng hơn 22,5 tỷ đồng và đưa cho chồng.

Quá trình điều tra xác định, khi đứng tên giám đốc doanh nghiệp, Lê Thị Hảo đã ký một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc nộp và rút tiền của Công ty Phong Lâm theo yêu cầu của Meng Jun. Nhưng người phụ nữ này không biết nội dung những tài liệu mình ký, không biết mục đích thực hiện và cũng không biết Công ty Phong Lâm có hoạt động gì.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan tố tụng xác định, Hảo không tham gia việc các bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên không có căn cứ xử lý hình sự. Dù vậy, việc Hảo đứng tên Giám đốc Công ty Phong Lâm có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động đăng ký kinh doanh. Do đó, cơ quan tố tụng đã đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Không được hưởng lợi vẫn truy tố

Ngoài vợ bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc, người phụ nữ tên Lê Thị Hương cũng được Nguyễn Mạnh Linh thuê thực hiện công việc liên quan đến kê khai thuế của hai doanh nghiệp với tiền công 4 triệu đồng/tháng.

Tổng cộng, Hương nhận 124,95 triệu đồng từ Linh. Tuy nhiên, do Hương không tham gia hoạt động nhận và chuyển tiền ra nước ngoài nên cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Đối với Lê Thanh Phương, cáo trạng xác định, bị cáo này được Nguyễn Mạnh Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh. Phương quen biết Linh do cùng học và sinh hoạt trong hội người biết tiếng Trung Quốc.

Tháng 7-2021, Phương được Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh với mục đích hỗ trợ chủ doanh nghiệp về nhận sự và ký một số văn bản, tài liệu. Từ năm 2021 đến năm 2022, Phương đã ký tổng cộng 120 lệnh chuyển tiền quốc tế thông qua tổ chức tín dụng với tổng số tiền trong các lệnh lên tới hơn 30,4 triệu USD (tương đương hơn 697 tỷ đồng).

Khi thực hiện ký các văn bản, tài liệu, Phương không biết nội dung là gì và cũng không được hưởng lợi. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo Phương đã giúp sức cho Nguyễn Mạnh Linh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 697 tỷ đồng.

Đối với Meng Jun, cáo trạng xác định người này giữ vai trò kế toán Công ty Phong Lâm và được Nguyễn Mạnh Linh bố trí thực hiện các giao dịch nhận, rút tiền, đồng thời ký hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài. Từ ngày 13-5 đến 13-6-2022, các tài khoản cá nhân của Meng Jun đã nhận tổng cộng hơn 67,3 tỷ đồng.

Meng Jun sau đó rút tiền, nộp vào tài khoản Công ty Phong Lâm để hợp thức các giao dịch chuyển tiền. Bị cáo này sau đó ký 11 hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài trái phép. Trong đó, hơn 110 tỷ đồng ra nước ngoài và hơn 16 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cáo trạng xác định, Meng Jun không được hưởng lợi từ hành vi giúp sức cho Zheng Yan Fei và Nguyễn Mạnh Linh, song hành vi của bị cáo này đã cấu thành tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với vai trò đồng phạm giúp sức.