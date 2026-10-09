Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị “đá văng” khỏi Dự án Quảng Thành?

ANTD.VN - Do được “Bầu Đoan” hứa cảm ơn nên đại diện Công ty Đấu giá Lam Sơn liền hạn chế người tham gia và còn tìm cách loại đối thủ của Công ty BĐS Đông Á tại Dự án Khu dân cư Quảng Thành…

Tại kết luận điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Cao Tiến Đoan (tức “Bầu Đoan”, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) về hành vi trốn thuế hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, “Bầu Đoan” còn bị xác định vi phạm đấu giá đối với Dự án Khu dân cư Quảng Thành (TP Thanh Hóa cũ) gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Theo Kết luận điều tra, vụ án khởi nguồn khi ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa) báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc câu lạc bộ khó khăn. Do vậy, chính quyền tỉnh đề nghị bị can Cao Tiến Đoan tiếp quản đội bóng với lời hứa sẽ hỗ trợ kinh phí.

Bị can Cao Tiến Đoan, tức "Bầu Đoan".

Nhằm giúp “Bầu Đoan” có tiền “nuôi” đội bóng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, gồm cả cựu Bí thư Đỗ Trọng Hưng, cựu Chủ tịch UBND Đỗ Minh Tuấn và nhiều cán bộ khác đã cùng giúp Công ty BĐS Đông Á của Bầu Đoan được tham gia đấu giá Dự án Quảng Thành.

Sau khi có Quyết định phê duyệt giá khởi điểm Dự án, bị can Lê Mai Khanh, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (cũ), chỉ đạo Tào Minh Hạnh, Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hoá đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổ chức đấu giá với mục đích giao mặt bằng cho Bầu Đoan.

Tào Minh Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới Vũ Hoàng Tân làm việc với bị can Lê Thị Phương, là người quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn và đại diện Công ty Đông Á để công ty Đông Á được trúng đấu giá.

Ngày 2-5-2024, Tào Minh Hạnh, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hoá và Trần Tất Hùng, Đấu giá viên, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (bị can Hùng được Lê Thị Phương thuê làm giám đốc Công ty Lam Sơn).

Theo điều tra, Cao Tiến Đoan hứa hẹn trả cho Lê Thị Phương 1 tỷ đồng nếu Công ty BĐS Đông Á trúng đấu giá. Phương đồng ý, bàn bạc với Trần Tất Hùng và hứa cho đấu giá viên này 150 triệu đồng nếu thành công.

Một góc Dự án Khu dân cư Quảng Thành tại Thanh Hóa.

Để giúp công ty của “Bầu Đoan” trúng đấu giá, Lê Thị Phương chỉ đạo Trần Tất Hùng không được bán hồ sơ cho các đơn vị đến mua đăng ký đấu giá; phối hợp với Vũ Hoàng Tân kiểm tra hồ sơ của đơn vị đăng ký để chỉ ra các lỗi vi phạm nhằm hạn chế tổ chức tham gia đấu giá.

Nhóm này còn lập danh sách hồ sơ khống, thể hiện có 15 đơn vị đăng ký tham gia đấu giá để thể hiện cuộc đấu gia minh bạch, khách quan. Thực tế, chỉ có 3 công ty nộp tiền cọc để tham gia đấu giá gồm Tổng công ty Hợp Lực của “Bầu Đệ”; Công ty BĐS Đông Á của “Bầu Đoan” và “quân xanh” là Công ty Anh Phát.

Sau khi 3 công ty trên nộp hồ sơ, “Bầu Đệ” khẳng định quyết tâm tham gia đấu giá và sẽ không rút hồ sơ. Vì thế Lê Thị Phương và Tào Minh Hạnh đã chỉ đạo Trần Tất Hùng cùng Vũ Hoàng Tân tìm lỗi trong hồ sơ nhằm loại bỏ Công ty Hợp Lực khỏi cuộc đấu.

Bị can Tân đến văn phòng Công ty Lam Sơn, cùng đấu giá viên Trần Tất Hùng kiểm tra hồ sơ, tìm ra lỗi để loại hồ sơ của Công ty Hợp Lực. Kết quả, doanh nghiệp này bị loại do 4 lỗi.

Đầu tiền là lỗi “Số vốn điều lệ của doanh nghiệp không trùng khớp so với vốn góp chủ sở hữu trong giấy phép đăng ký kinh doanh”. Cụ thể, giấy phép kinh doanh của Công ty Hợp Lực ghi vốn điều lệ là 500 tỷ đồng nhưng trong báo cáo tài chính lại là hơn 684 tỷ đồng.

Các lỗi còn lại gồm: “Y sao bản chính Văn bản uỷ quyền của Vietinbank Chi nhánh Sầm Sơn không thể hiện ngày tháng năm; Văn bản cam kết không đảm bảo nội dung theo quy định của pháp luật; Không ký biên bản xem tài sản theo phương án đấu giá”.

Sau khi đạt được mục đích về việc loại hồ sơ của Công ty Hợp Lực, nhóm Tân và Hùng không kiểm tra hồ sơ của Công ty BĐS Đông Á và “quân xanh” là Công ty Anh Phát. Hai doanh nghiệp này được tham gia đấu giá Dự án Quảng Thành.

Vẫn theo Kết luận điều tra, để trúng đấu giá theo mức mong muốn, bị can Cao Tiến Đoan chỉ đạo cấp dưới bỏ giá số vòng đấu giá 3 vòng, số tiền trúng đấu giá sẽ ở mức 255 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 9,5 tỷ đồng.

Thực hiện dàn xếp cuộc đấu giá, phía “Bầu Đoan” gặp Phạm Văn Tú, Phó tổng Giám đốc Công ty Anh Phát để thoả thuận, thống nhất số tiền ở các vòng trả giá, thông đồng dìm giá theo hướng có lợi nhất cho Công ty BĐS Đông Á.

Ngày 17-7-2024, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn tổ chức cuộc đấu giá. Kết quả, Công ty của “Bầu Đoan” trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Quảng Thành ở mức 255 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, “Bầu Đoan” cảm ơn nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Cũng qua việc thông đồng đấu giá Dự án Quảng Thành, bà chủ Công ty Đấu giá Lam Sơn là Lê Thị Phương hưởng lợi 400 triệu đồng từ “Bầu Đoan”; đấu giá viên Trần Tất Hùng nhận 200 triệu; bị can Vũ Hoàng Tân được cảm ơn 50 triệu đồng và còn được mua 2 lô đất giá ưu đãi.