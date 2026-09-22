VFF phạt nặng cầu thủ cố ý triệt hạ Đình Bắc

ANTD.VN - Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận đối với Huỳnh Tấn Sinh sau hành vi phi thể thao nhắm vào đồng nghiệp Nguyễn Đình Bắc tại vòng 3 V-League 2026/27.

Phút 78 trận Đồng Nai tiếp Công an Hà Nội trên sân nhà Bình Phước hôm 20-9 thuộc vòng 3 V-League 2026/27, Tấn Sinh liên tiếp từ phía sau đá vào chân Đình Bắc khi tranh bóng tại khu vực giữa sân.

Thời điểm đó, trọng tài FIFA Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Tấn Sinh, thay vì thẻ đỏ.

Video Tấn Sinh đá xấu với Đình Bắc

Video tình huống phi thể thao của Tấn Sinh với Đình Bắc lan truyền, gây bức xúc trong dư luận và cộng đồng bóng đá suốt hai ngày qua.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngày 22-9, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và ra quyết định: Phạt Tấn Sinh 10 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận kế tiếp.

Cùng ngày, CLB Đồng Nai thông báo án kỷ luật nội bộ đối với cầu thủ này: phạt 20 triệu đồng và cấm thi đấu 1 trận. Đội bóng Đông Nam Bộ đồng thời phạt 20 triệu đồng đối với Lê Văn Sơn - cầu thủ đã đánh cùi chỏ với Đình Bắc, cũng trong trận đấu trên sân Bình Phước hôm 20-9.

"CLB Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu", CLB Đồng Nai gửi lời, đồng thời cho biết Văn Sơn và Tấn Sinh cũng đã chủ động nhận khuyết điểm và cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh hành vi trong thời gian tới.

Với án treo giò từ VFF, Tấn Sinh sẽ vắng mặt trận Đồng Nai gặp Bình Minh Sài Gòn tại vòng loại Cúp quốc gia 2026/27 ngày 6-10 và trận gặp Bắc Ninh ngày 18-10 thuộc vòng 4 V-League 2026/27.

Tổn thất về lực lượng khiến CLB Đồng Nai khó càng thêm khó trong bối cảnh tân binh V-League này đá 3 trận đầu giải thua cả 3, thậm chí chưa ghi được bàn thắng nào.