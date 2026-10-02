VEC đề xuất mở rộng cao tốc Nội Bài- Hạ Long

ANTD.VN -VEC đề xuất được lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, với tổng chiều dài khoảng 30km, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô do VEC đang là nhà đầu tư.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và một số tuyến cao tốc khác theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Căn cứ danh mục 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn 2026-2030, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét giao doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ hoặc đoạn từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây.

VEC cũng đề xuất được lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, với tổng chiều dài khoảng 30km, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô do VEC đang là nhà đầu tư.

VEC đề xuất được làm nhà đầu tư mở rộng cao tốc Nội Bài- Hạ Long

Trường hợp được Bộ Xây dựng chấp thuận, VEC cam kết chủ động bố trí kinh phí từ nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, quyết định theo quy định của pháp luật.

Cũng tại văn bản này, VEC cho biết đã và đang đầu tư nhiều dự án như: Cầu Giẽ - Ninh Bình (dài 50km); Nội Bài - Lào Cai (dài 245km); TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (dài 55km); Đà Nẵng - Quảng Ngãi (dài gần 140km); Bến Lức - Long Thành (dài 58km); Dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (dài 113km).

Hiện nay, VEC và các đơn vị thành viên đang quản lý, khai thác khoảng 1.120km đường bộ trên phạm vi cả nước. Trong đó, khoảng 520km thuộc 5 tuyến đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư và gần 600km do Bộ Xây dựng cùng các địa phương đầu tư.

Theo báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của VEC khoảng 45.443 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,09. VEC cho rằng với quy mô vốn chủ sở hữu hiện có, doanh nghiệp có khả năng huy động vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.