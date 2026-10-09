Vai diễn tâm lý nặng đô khiến Lương Thế Thành tự nhận là ‘biến thái’

ANTD.VN - "Trại giam hạnh phúc" thu hút khán giả bởi đề tài nhà tù, đời sống phạm nhân với cái ác và bạo lực bủa vây. Trong thế giới đó, việc ma cũ bắt nạt ma mới, các phe phái tạo ra những tình huống căng thẳng, gay cấn trên màn ảnh. Tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn đã khắc hoạ những nhân vật độc đáo, từ đó tạo ra những mâu thuẫn căng thẳng để làm rõ bản chất con người bên trong.

Đằng sau những chi tiết giật gân, kịch tính, bộ phim là một thế giới ấm áp và hài hước của những phạm nhân. Có thể nói, đây là một trong những nét độc đáo và cũng là một yêu cầu đối với diễn viên, khi họ phải hoá thân vào những vai diễn nặng đô với những nét đối lập. Và để thể hiện trọn vẹn tính cách và cảm xúc của các nhân vật, các diễn viên cũng gặp vô vàn áp lực, khó khăn riêng.

Tuấn Trần thừa nhận “Đây là một vai rất áp lực về mặt cảm xúc với tôi”

Tuấn Trần vào vai thầy giáo Tú để lại nhiều cảm xúc cho nam diễn viên. Anh chia sẻ: “Tôi đã trò chuyện với đạo diễn Trung Lùn và đã bị hoàn toàn thuyết phục bởi tính cách nhân vật. Hành trình phát triển nhân vật để rời khỏi nhà tù đã chạm được trái tim của tôi”.

Tiến Luật cho rằng, anh Chính là vai diễn đầy kích thích và khác lạ trong sự nghiệp. “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều để có thể cân bằng giữa một anh lớn ngoài xã hội và anh lớn bên trong trái tim ấm áp. Tôi muốn truyền đạt nhân vật mà cũng có những sự ấm áp ở bên trong biết yêu thương anh em, thể hiện ra các hành động, cử chỉ bên ngoài”.

Diễn viên Tiến Luật trong phim "Trại giam hạnh phúc"

Các nhân vật trong "Trại giam hạnh phúc" đều thử thách diễn viên phải thể hiện được nét ác đồng thời vẫn giữ được sự cô đơn và khát khao hạnh phúc trong mỗi tù nhân. Những nhân vật “anh lớn” của diễn viên La Thành, Hoàng Phi hay Gi-A Nguyễn cũng để lại nhiều ấn tượng.

La Thành đã hoá thân hoàn toàn vào vai diễn của mình, tạo hình không ưa nổi khiến khán giả phải mất thiện cảm ngay từ đầu. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi muốn làm cho nhân vật nhìn vào không có thiện cảm. Nhưng sâu trong mỗi con người đều có những hoàn cảnh, số phận”.

Vai diễn LGBT của Gi-A Nguyễn trong "Trại giam hạnh phúc" cũng để lại cho nam diễn viên nhiều đắn đo. Từng vào vai người đồng tính trước đây, nhưng vì bối cảnh trại giam nên nam diễn viên quyết định nhận lời tham gia. Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng, đây là vai diễn mang lại cảm giác khác lạ và cảm thấy có lỗi với bố mẹ (dù chỉ đang đóng vai một phạm nhân).

Lương Thế Thành với tạo hình ám ảnh trong phim

Mỗi nhân vật một câu chuyện, một cuộc đời với nét tính cách độc đáo đòi hỏi mỗi diễn viên phải quan sát, học hỏi và đầu tư rất nhiều trong quá trình tham gia bộ phim. Cũng chính điều này khiến cho các diễn viên gặp nhiều áp lực khi tham gia nhưng đồng thời lại đầy “chemistry” (phản ứng hoá học) trên trường quay.

Trong các nhân vật của "Trại giam hạnh phúc", vai diễn cán bộ Tú của Ma Ran Đô và Long Đầu Bò của Lương Thế Thành để lại nhiều ấn tượng đặc biệt về tạo hình và nét tính cách độc đáo. Ma Ran Đô chia sẻ: “Tôi được đạo diễn Trung Lùn hướng dẫn, phân tích tâm lý để tôi có thể thấm được nhân vật từ bên trong, để có thể diễn được nhân vật này”.

Trong khi đó, diễn viên Lương Thế Thành cho biết: “Long Đầu Bò là một nhân vật phản diện, biến thái, một nhân vật rất ác. Để thể hiện được những khía cạnh này, tôi đã tìm hiểu vai diễn này rất nhiều từ ánh mắt, cơ mặt, hình thể phù hợp với nhân vật. Bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa với khâu hoá trang từ sẹo, hình xăm, cạo đầu”, nam diễn viên chia sẻ, “Đây là một hình tượng lạ nhất với tôi từ trước đến giờ; cũng là một vai diễn nặng tâm lý và khó đối với tôi”.

Không chỉ đối với Lương Thế Thành, mỗi diễn viên khi tham gia "Trại giam hạnh phúc" như Tuấn Trần, Tiến Luật, La Thành… đều có những khó khăn và áp lực riêng. Tuấn Trần thừa nhận: “Đây là một vai rất áp lực về mặt cảm xúc với tôi”.

Bên cạnh những áp lực và khó khăn, dàn diễn viên của "Trại giam hạnh phúc" cũng cho biết họ rất vui vẻ và hợp ý trên trường quay. Diễn viên La Thành chia sẻ: “Tôi, Tiến Luật và Hoàng Phi đã thân thiết ở bên ngoài và cùng tham gia nhiều dự án nên ‘chemistry’ giữa các nhân vật ba người không có gì quá khó để thể hiện”.

“Chị Phiến” Khuyến Dương nghĩ rằng, “vai diễn giống như một đứa trẻ khi hoá thân vào nhân vật Bách Khoa. Có một cảnh quay khi cầm lá thư trên tay, cảm xúc tự nhiên tới. Tôi đã khóc cả chục lần trong cảnh quay và đó cũng là một trong những cảnh quay khó nhất từ trước đến nay vì khá nặng đô”.

Bên cạnh nhưng tình huống căng thẳng, "Trại giam hạnh phúc" cũng có những lúc bình yên

Nam diễn viên cũng chia sẻ thêm: “Tất cả mọi người đều hoà đồng, thân thiện với nhau. Có chung một nguồn năng lượng. Tôi có cảm giác may mắn bởi các diễn viên đều có cùng tần số. Bối cảnh, không khí trên trường quay như đè nén cảm xúc của mình xuống”.

Bộ phim "Trại giam hạnh phúc" sẽ chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 20/11/2026.