An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Vạch thủ đoạn của công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ

0 bình luận
T.V

ANTD.VN - Thành lập công ty với mục đích mua bán hợp đồng kỳ nghỉ nhưng sau đó Hà Phan Anh cùng đồng phạm chỉ thu tiền của khách mà không hề tìm kiếm người để bán hợp đồng.

Ngày 28-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group Hà Phan Anh, cổ đông Phạm Lê Bảo Minh và Triệu Hải Yến, Trưởng nhóm kinh doanh Hoàng Anh Dũng để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2023.

luadap.jpg
Các đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group, có địa chỉ tại số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội được thành lập vào tháng 7-2023 với 3 thành viên cổ đông, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bán, sang nhượng, cho thuê các kỳ nghỉ của khách đã có. Công ty do Hà Phan Anh làm Giám đốc.

Các đối tượng quảng cáo khách nào có nhu cầu mua bán hợp đồng kỳ nghỉ thì ký hợp đồng và nộp trước từ 30-50 triệu đồng để công ty tìm khách mua với giá cao hơn.

Tuy nhiên đến tháng 2-2024 công ty chỉ thu tiền của khách, không tìm khách bán hợp đồng. Số tiền thu được từ khách hàng, Hà Phan Anh rút ra chi tiêu cá nhân, trả lương nhân viên. Chỉ đến khi khách đòi tiền đã nộp, Hà Phan Anh mới chỉ đạo nhân viên tính toán trả lại tiền cho khách.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo ai là người bị Công ty Mastery Group lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn nói trên đề nghị liên hệ với Điều tra viên Lê Xuân Minh, Đội 5 - Phòng CSĐT TP về ma tuý - CATP Hà Nội để làm việc. ĐT: 0984541686.

Tin liên quan

Từ khóa:

#lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng