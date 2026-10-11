Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Nhà máy AngkorMilk của Vinamilk tại Campuchia

ANTD.VN -Sáng 10/10/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là nhà máy sữa đầu tiên và duy nhất tại Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Nhà máy Angkormilk, nghe báo cáo về kết quả đầu tư, kinh doanh và các kế hoạch phát triển của Vinamilk tại Campuchia.

Tham gia đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo các bộ, ngành và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao thăm và làm việc ở Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Vi Nam

Một thập kỷ đầu tư và phát triển tại Campuchia

Angkormilk được cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Việt Nam – Campuchia do lãnh đạo Chính phủ hai nước chủ trì. Tháng 5/2016, nhà máy chính thức khánh thành, trở thành một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sữa hiện đại tại Campuchia. Thay vì chỉ xuất khẩu sản phẩm từ Việt Nam, Vinamilk lựa chọn đầu tư nhà máy, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay tại thị trường sở tại, nhằm cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Campuchia.

Sau một thập kỷ, hiệu quả của hướng đi này được thể hiện qua quy mô đầu tư và kết quả kinh doanh của Angkormilk. Từ số vốn ban đầu hơn 20 triệu USD, tổng vốn đầu tư của Vinamilk cho dự án đến nay đã đạt 51,7 triệu USD. Giai đoạn 2015 - 2025, Angkormilk ghi nhận doanh thu lũy kế 573 triệu USD và lợi nhuận sau thuế 83 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh thu đạt gần 104 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 11 triệu USD; trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu tiếp tục tăng trưởng hai chữ số.

Cùng với kết quả kinh doanh, Angkormilk đã có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Campuchia. Trong giai đoạn 2015 - 2025, doanh nghiệp đóng góp khoảng 81,5 triệu USD vào ngân sách nước sở tại, riêng năm 2025 là hơn 18,2 triệu USD. Quy mô nhân sự cũng tăng từ 24 người vào đầu năm 2015 lên 673 người tính đến tháng 8/2026, trong đó hơn 98% là lao động Campuchia. Angkormilk hiện hợp tác với gần 110 nhà cung cấp nội địa, góp phần phát triển mạng lưới doanh nghiệp liên quan với khoảng 10.000 lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Angkormilk duy trì các chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Campuchia. Từ việc hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Phnom Penh khi nhà máy khánh thành năm 2016, đến trao tặng 48.000 sản phẩm sữa cho người dân và trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021, doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng địa phương. Gần đây nhất, nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động, Angkormilk tài trợ xây dựng một khối trường học gồm 5 phòng học, đồng thời hỗ trợ máy tính và thiết bị công nghệ thư viện cho 160 trường học tại Campuchia.

Hướng đến mở rộng đầu tư, phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ

Trên nền tảng hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được xây dựng trong 10 năm qua, Vinamilk đang nghiên cứu mở rộng chuỗi giá trị tại Campuchia, trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư trang trại bò sữa tại tỉnh Kampong Speu, cách nhà máy Angkormilk khoảng 100 km.

Dự án dự kiến có diện tích khoảng 500 ha, vốn đầu tư khoảng 15-16 triệu USD và quy mô khoảng 2.000 con bò sữa. Khi vận hành ổn định, trang trại có thể cung cấp khoảng 11.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm, phục vụ hoạt động sản xuất tại Campuchia.

Song song đó, Angkormilk đang xem xét nâng cấp năng lực sản xuất, mở rộng kho vận và hệ thống logistics. Những kế hoạch này hướng đến mục tiêu từng bước chủ động nguồn nguyên liệu, hoàn thiện chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cấp cao tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Nhà máy Angkormilk. Ảnh: Vi Nam

Tại buổi làm việc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên bày tỏ vinh dự được đón tiếp Thủ tướng cùng đoàn công tác, đặc biệt trong năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập. Bà cho biết, để tiếp tục mở rộng đầu tư tại Campuchia, Vinamilk mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước trong việc xem xét chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm sữa tiệt trùng UHT cũng như tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư tiếp theo.

“Vinamilk mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của một doanh nghiệp tiên phong, mở đường cho sản phẩm, thương hiệu và năng lực sản xuất của Việt Nam vươn ra thế giới; qua đó góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia, góp phần nâng cao tinh thần hữu nghị lâu dài giữa 2 nước”, bà Mai Kiều Liên nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Vinamilk đạt được trong quá trình đầu tư, phát triển Nhà máy Angkormilk tại Campuchia. Thủ tướng đánh giá đây là minh chứng rõ nét cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác cấp cao chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên và Nhà máy Angkormilk. Ảnh: Vi Nam

Năm 2026 đánh dấu 50 năm phát triển của Vinamilk, từ một doanh nghiệp sữa trong nước trở thành thương hiệu Việt Nam đã có sản phẩm hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong quá trình mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, Angkormilk là một trong những dự án thể hiện năng lực đầu tư, tổ chức sản xuất và phát triển kinh doanh của Vinamilk tại nước ngoài.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Angkormilk diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Từ một dự án được cấp phép trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2014, Angkormilk đã khẳng định hiệu quả đầu tư, từng bước xây dựng vị thế tại thị trường Campuchia và có những đóng góp thiết thực cho kinh tế địa phương. Thành quả sau một thập kỷ cũng cho thấy bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế: không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà còn trực tiếp đầu tư, phát triển năng lực sản xuất và xây dựng hoạt động kinh doanh lâu dài tại nước sở tại.