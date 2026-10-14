UOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đưa nhận định mới về chính sách tiền tệ

ANTD.VN - Sau mức tăng trưởng ấn tượng 9,95% trong quý III, UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2026 lên mức 9,2%, từ mức 8,5% trước đó.

Nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3/2026 đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý 3/2022. Đồng thời, Cục Thống kê đã điều chỉnh tăng mức tăng trưởng quý 1/2026 lên 8,15% (từ 7,94%) và quý 2/2026 lên 8,81% (từ 8,39%), qua đó nâng tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm 2026 lên 9,01%.

Đà tăng trưởng được dẫn dắt bởi khu vực công nghiệp và xây dựng (với mức tăng 12,5% trong quý 3/2026) cùng khu vực dịch vụ (tăng 9,54%), trong khi tổng tích lũy tài sản tăng 17,88% trong 9 tháng đầu năm.

Mặc dù nhu cầu bên ngoài và áp lực giá cả vẫn hiện hữu, nhưng cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái thặng dư. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 39,1% so với cùng kỳ năm trước, giúp cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 1,27 tỷ USD sau 9 tháng liên tiếp thâm hụt. Tuy nhiên, mức thâm hụt lũy kế 19,42 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026 vẫn là mức cao nhất từ trước đến nay.

CPI toàn phần trong tháng 9 tăng tốc trở lại lên 5,08% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2026 ở mức 4,52%, đã chạm ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.

﻿ Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay

Trước kết quả tăng trưởng tích cực vượt kỳ vọng trong quý 3/2026 cùng với việc điều chỉnh tăng số liệu của nửa đầu năm, Ngân hàng UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó.

“Dự báo này hàm ý tăng trưởng trong quý 4/2026 đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục. Mức dự báo này cũng phản ánh khả năng tăng trưởng chậm lại so với quý 3/2026, trong bối cảnh nền so sánh quý 4/2025 ở mức cao (8,46%) và số lượng đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu sụt giảm” – báo cáo vừa được UOB công bố cho hay.

Đối với năm 2027, ngân hàng này cũng nâng dự báo tăng trưởng lên 8,8% (từ mức 8,4%), khi dòng vốn FDI đăng ký hiện nay dần chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế, cùng với các động lực cải cách từ Nghị quyết 19-NQ/TW ban hành ngày 28/7/2026, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng, nâng cấp công nghiệp và phát triển các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Theo UOB, các rủi ro chính đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý cuối năm bao gồm giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran chưa được giải quyết, Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan nghiêm ngặt hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, các hạn chế về nguồn cung điện và hạ tầng, cũng như nguy cơ chậm giải ngân đầu tư công.

Sức ép thắt chặt tiền tệ gia tăng

Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các chuyên gia UOB cho rằng bài toán đánh đổi chính sách đang ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Lạm phát hiện đã vượt mức trần mục tiêu 4,5%, tăng trưởng tín dụng đang cao hơn tăng trưởng huy động và tốc độ tăng trưởng kinh tế đang tiến gần mức hai chữ số.

Điều này làm gia tăng đáng kể áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tiếp tục nâng lãi suất.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, việc thắt chặt tiền tệ có thể không mang lại nhiều hiệu quả trong việc kiềm chế các áp lực lạm phát chủ yếu đến từ phía cung, đồng thời có nguy cơ làm suy giảm động lực tăng trưởng kinh tế.

“Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% đến hết năm 2027, đồng thời sử dụng các công cụ thị trường mở và hạn mức tăng trưởng tín dụng để điều tiết thanh khoản, tuy nhiên, rủi ro hiện đã nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất” – UOB cho hay.

Về tỷ giá, tính đến ngày 2/10, đồng Việt Nam đã tăng khoảng 1% so với đầu năm, giao dịch quanh mức 25.987 VND/USD. Tuy nhiên, sự ổn định này chủ yếu nhờ các biện pháp điều hành của NHNN.

Khi Fed đã nâng lãi suất lên 4,0% trong tháng 9/2026 và được dự báo tiếp tục tăng thêm hai lần nữa trước quý I/2027, chênh lệch lãi suất 50 điểm cơ bản giữa Việt Nam và Mỹ sẽ dần thu hẹp, khiến tỷ giá VND dễ bị tác động hơn bởi các dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Dù vậy, việc cán cân thương mại quay lại thặng dư, dòng vốn FDI ở mức kỷ lục và tốc độ tăng trưởng GDP trên 9% sẽ tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của đồng nội tệ.

“Chúng tôi hiện dự báo tỷ giá VND/USD ở mức 26.300 trong quý 4/2026, 26.600 trong quý 1/2027 và 26.800 trong quý 2-3/2027” – ngân hàng này dự báo.