Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cũng cần có một bước chuyển căn bản: từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý hồ sơ số; từ tổng hợp thủ công sang quản trị dữ liệu; từ xử lý thông tin phân tán sang hình thành một hệ thống dữ liệu nghiệp vụ thống nhất; từ “làm xong mới lưu hồ sơ” sang “dữ liệu được hình thành, cập nhật và quản lý ngay trong quá trình kiểm tra, giám sát”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Trưởng đoàn Giám sát số 135-01 chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác giám sát Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công an cấp xã

Chia sẻ về một số ứng dụng đang được UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội khai thác, sử dụng, Đại tá Nguyễn Thanh Bình cho biết, đơn vị đã sử dụng triệt để ứng dụng Hà Nội Smart Police (Cảnh sát thông minh) tiếp nhận thông tin có dấu hiệu vi phạm, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử để xác định trách nhiệm tổ chức Đảng, Đảng viên có liên quan. Qua đó để đề xuất tiến hành kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ nêu gương, kỷ luật công vụ để hỗ trợ phát hiện những biểu hiện cần xác minh như: không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; xử lý thiếu khách quan, không đúng quy trình; có dấu hiệu lợi dụng nhiệm vụ hoặc can thiệp trái quy định vào quá trình xử lý.

Hội nghị trực tuyến công tác giám sát được UBKT Đảng ủy CATP triển khai

Từ thực tiễn công tác của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP có thể nhận thấy khối lượng hồ sơ, tài liệu trong mỗi cuộc kiểm tra rất lớn, nhưng việc thu thập, quản lý và tổng hợp hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp thủ công.

Mỗi thành viên đoàn làm việc với nhiều tổ chức, cá nhân; thu thập nhiều báo cáo, biên bản, tài liệu, hình ảnh. Tuy nhiên, các tài liệu này thường được lưu giữ phân tán. Thư ký đoàn phải mất nhiều thời gian tập hợp, phân loại; trong khi Trưởng đoàn khó nắm được ngay trong ngày đoàn đã làm được những gì, còn thiếu tài liệu nào và vấn đề nào cần tiếp tục xác minh.

Vì vậy, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra giám sát không chỉ là số hóa hồ sơ giấy thành file điện tử, mà quan trọng hơn là số hóa cả quá trình kiểm tra, giám sát.

UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội đang phối hợp Khoa Công nghệ thông tin Học viện An ninh nghiên cứu xây dựng “Phần mềm quản lý Đoàn kiểm tra, giám sát” với phương châm “Giao việc rõ – cập nhật ngay – tổng hợp tự động – điều hành bằng dữ liệu”.

Dự kiến theo phần mềm này Trưởng đoàn tạo cuộc kiểm tra, đưa quyết định, kế hoạch và đề cương lên hệ thống; sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Mỗi thành viên có tài khoản và không gian làm việc riêng. Sau mỗi buổi làm việc, thành viên có thể cập nhật ngay nội dung đã làm việc; người, đơn vị đã làm việc; tài liệu đã thu thập; biên bản; hình ảnh, tài liệu minh chứng; nội dung còn thiếu; những vấn đề cần tiếp tục xác minh).

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không đơn thuần là đưa hồ sơ giấy lên máy tính. Mục tiêu cao hơn là mỗi cuộc kiểm tra có một hồ sơ số; mỗi thành viên đoàn có một không gian làm việc số; mỗi tài liệu được cập nhật đúng nơi, đúng lúc; mỗi nhiệm vụ được theo dõi bằng dữ liệu; Trưởng đoàn có thể nắm tình hình theo thời gian thực; thư ký không phải mất thời gian “đi gom” hồ sơ; và toàn bộ quá trình kiểm tra được lưu lại thành một dữ liệu nghiệp vụ có thể khai thác lâu dài. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm một phần mềm, mà là hình thành một “Đoàn kiểm tra số”.

Nếu thực hiện tốt, chuyển đổi số sẽ góp phần giảm công việc hành chính, nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng tính khoa học, kịp thời trong chỉ đạo điều hành và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ kiểm tra giám sát có giá trị lâu dài; có thể nghiên cứu xây dựng một mô hình “Đoàn kiểm tra số - Hồ sơ kiểm tra số - Thư ký số - Điều hành kiểm tra bằng dữ liệu”.