ANTD.VN - Sau khi ổn định nơi lưu trú tại Baku (Azerbaijan), đội tuyển U15 Việt Nam bắt đầu các hoạt động chính thức trong khuôn khổ FIFA U15 World Cup & Festival 2026, sẵn sàng thi đấu và giao lưu quốc tế từ ngày 24-10.

FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên.

Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

U15 Việt Nam sẵn sàng tranh tài FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Giải đấu hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển tài năng trẻ theo triết lý “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng. Không chỉ chú trọng kết quả thi đấu, FIFA còn đặt trọng tâm vào trải nghiệm, sự phát triển toàn diện và niềm vui chơi bóng của các cầu thủ.

Bên cạnh những trận đấu quốc tế, các đội sẽ tham gia hoạt động giáo dục, giao lưu với các huyền thoại bóng đá và những chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định.

Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, thể thức mới cũng là cơ hội để các cầu thủ U15 Việt Nam nâng cao tư duy và khả năng thích ứng. Ở độ tuổi 14-15, bên cạnh việc nắm vững nhiệm vụ theo từng vị trí, các cầu thủ cần chủ động xử lý tình huống, đưa ra quyết định và phát huy sự sáng tạo trong thi đấu.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị tích cực cùng cơ hội thi đấu liên tục trước các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 sẽ là trải nghiệm quý báu để các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn thiện chuyên môn, tích lũy bản lĩnh và tiếp tục phát triển trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp.