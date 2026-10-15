Tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Nhật Bản Takaichi giảm xuống mức thấp nhất

ANTD.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giảm xuống 51%, mức thấp nhất kể từ khi chính phủ của bà được thành lập vào tháng 10-2025.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Theo cuộc thăm dò do đài NHK thực hiện từ ngày 10 đến 12-10 với 1.184 người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Takaichi giảm 2 điểm phần trăm so với tháng 9.

Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 1 điểm, lên 32%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy dư luận đánh giá không tích cực về đợt cải tổ Nội các và bổ nhiệm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do hồi tháng 9.

42% số người được hỏi đánh giá tích cực, trong khi 48% có quan điểm tiêu cực.

Tranh cãi liên quan Bộ trưởng Nông nghiệp Kazuo Yana được cho là một trong những yếu tố gây sức ép lên chính phủ.

Ông Yana từng tuyên bố ngân sách đường bộ dành cho những địa phương có lãnh đạo không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Hạ viện đã bị “cắt giảm mạnh”.

Chỉ 8% người tham gia khảo sát cho biết có thể chấp nhận lời giải thích của ông Yana, trong khi 78% không đồng tình.

Ông Yana sau đó rút lại phát biểu, xin lỗi và ngày 14-10 thông báo từ chức giữa lúc sức ép chính trị gia tăng.

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh chính quyền của bà Takaichi đối mặt với sự hoài nghi ngày càng tăng về công tác nhân sự và hiệu quả của cuộc cải tổ nội các.