Tuyên truyền phòng cháy, quản lý vũ khí và pháo cho cán bộ, giáo viên, học sinh

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, Công an xã Quang Minh, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho gần 900 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương.

Hướng dẫn các em học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn ngay từ môi trường học đường.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Quang Minh tập trung phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh, trong đó nhấn mạnh hai nội dung trọng tâm là công tác PCCC và CNCH; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đối với công tác PCCC và CNCH, học sinh được giới thiệu những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ trong sinh hoạt, học tập và đời sống hằng ngày; biện pháp phòng ngừa tại gia đình, trường học; cách nhận biết nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện, thiết bị điện và các vật dụng dễ cháy.

Báo cáo viên cũng hướng dẫn các em những kỹ năng cơ bản khi phát hiện cháy, nổ như bình tĩnh xử lý tình huống, nhanh chóng thông báo cho người lớn, gọi số điện thoại 114, xác định lối thoát nạn an toàn và không tự ý thực hiện những hành động vượt quá khả năng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Báo cáo viên tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh

Đối với nội dung quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cán bộ Công an xã phổ biến các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm; cảnh báo nguy cơ tai nạn, thương tích do chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, vật liệu nổ, vũ khí nguy hiểm.

Đặc biệt, học sinh được cảnh báo không tò mò, làm theo các nội dung hướng dẫn chế tạo pháo, vật liệu nổ trên mạng xã hội; tuyệt đối không tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Khi phát hiện vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ, các em không được tự ý cầm nắm, tháo lắp mà cần báo ngay cho người lớn, thầy cô giáo hoặc cơ quan Công an.

Thông qua chương trình, học sinh được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời từng bước hình thành thói quen ứng xử an toàn, có trách nhiệm và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; qua đó chủ động phòng ngừa cháy, nổ và các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.