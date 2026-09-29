Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách mới về PCCC và CNCH đến cơ sở

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ

Đây là hoạt động nhằm đưa các chính sách mới về PCCC và CNCH đến gần hơn với cơ sở, doanh nghiệp; đồng thời kịp thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn xã Thiên Lộc và xã Vĩnh Thanh.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và cán bộ phụ trách công tác PCCC và CNCH thuộc Công an hai xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh; đại diện chủ đầu tư, người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn. Về phía Đội CC&CNCH khu vực số 3 có Ban Chỉ huy Đội cùng cán bộ kiểm tra PCCC phụ trách địa bàn.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ

Tại Hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 3, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Theo đó, Nghị quyết thực hiện cắt giảm 03 thủ tục hành chính gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục.

Đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH và hướng dẫn thực hiện các quy định mới

Đáng chú ý, việc cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với giảm yêu cầu, trách nhiệm về an toàn PCCC và CNCH. Theo phương thức quản lý mới, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở được đề cao, đồng thời tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC, CNCH.

Thông qua Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và người đứng đầu cơ sở được hướng dẫn, cập nhật đầy đủ các quy định mới, qua đó nâng cao ý thức chủ động, tự giác và trách nhiệm trong bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Thời gian tới, công tác tuyên truyền, hướng dẫn tiếp tục được tăng cường, góp phần chuyển mạnh từ tư duy “chờ nghiệm thu” sang “tự nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm”, gắn với phương châm “Ba rõ” trong tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi và phòng ngừa hiệu quả nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn.