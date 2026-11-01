Tuyển quân năm 2027: Những trường hợp nào được gọi nhập ngũ?

ANTD.VN - Công dân nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, trường hợp được tạm hoãn do đào tạo cao đẳng, đại học có thể được gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Quy định cụ thể về độ tuổi, sức khỏe và trình độ văn hóa

Tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tại khoản 1, điều 1 Thông tư số 68/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, về tiêu chuẩn tuổi đời quy định dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Về tiêu chuẩn chính trị, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; Lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; Lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

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Về tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; Lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Về tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là THCS trở lên.

Các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16, cùng các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển quân hằng năm được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng và an toàn.

Hà Nội tổ chức 6 điểm giao, nhận quân năm 2027. Ảnh: chinhphu.vn

Công tác tuyển quân, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành qua 10 bước:

Bước 1: Chuẩn bị nguồn nhập ngũ (đăng ký, rà soát, phúc tra)

Bước 2: Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Bước 3: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bước 4: Xác minh tiêu chuẩn chính trị, thâm nhập công dân

Bước 5: Xét duyệt công dân nhập ngũ, hoàn thiện hồ sơ

Bước 6: Tổ chức hiệp đồng giao nhận quân; nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số giữa địa phương và đơn vị nhận quân

Bước 7: Giao quyết định gọi nhập ngũ, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, gặp mặt, tặng quà, động viên công dân nhập ngũ

Bước 8: Tổ chức Lễ giao, nhận quân

Bước 9: Theo dõi phúc tra sức khỏe, thực hiện bù đổi

Bước 10: Tổng kết, rút kinh nghiệm và xử lý vi phạm

Tái phạm hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tù đến 5 năm

Th.s, Luật sư Hoàng Ngọc Quý (Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, kể từ ngày 5/8/2025, cơ sở pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu đã áp dụng theo Nghị định 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định đã tăng đáng kể mức phạt tiền và quy định rất cụ thể, chi tiết theo từng hành vi cụ thể trong từng công đoạn của quy trình tuyển quân. Tùy theo tính chất, mức độ mà công dân vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 218 hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (theo Bộ luật Hình sự).

Luật sư Hoàng Ngọc Quý.

Theo Luật sư Qúy, Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP quy định mức phạt nhẹ nhất là 3 triệu đồng và nặng nhất là 75 triệu đồng dành cho cá nhân vi phạm.

Khoản 3 Điều 9 của Nghị định quy định trường hợp công dân đã nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (hoặc Công an) nhưng không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng.

Khoản 6 Điều 9 của Nghị định quy định về trường hợp cố tình từ chối, chống đối không chấp hành, tức là công dân đã có mặt theo lệnh hoặc bị cơ quan chức năng dẫn giải đến địa điểm khám, nhưng lại có thái độ chống đối công nhiên, từ chối thực hiện quy trình kiểm tra (không chịu đo huyết áp, lấy máu, siêu âm, tự ý bỏ về khi chưa hoàn thành khám...) thì mức phạt có thể lên tới từ 50 đến 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trường hợp người được khám sức khỏe có hành vi gian dối (dùng thủ thuật, thuốc, làm giả hồ sơ) hoặc đưa tiền, tài sản dưới 2 triệu đồng cho cán bộ y tế để làm sai lệch kết quả sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ thì có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.

Luật sư Qúy nhấn mạnh, công dân cố tình không nhận quyết định gọi khám, hoặc người khác (bố mẹ, người thân, chủ sử dụng lao động...) có hành vi cản trở công dân nhận quyết định gọi khám sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền thì còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tù tới 5 năm

Luật sư Hoàng Ngọc Quý cho rằng, về mặt hình sự, Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về “Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự” thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù đến 5 năm tùy vào tính chất, mức độ hành vi.

Cụ thể, người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng-2 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; Lôi kéo người khác phạm tội… thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

Theo như chia sẻ của Luật sư Qúy thì nhiều người cho rằng, việc không đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định trốn tránh nghĩa vụ quân sự bao gồm cả hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe.

Vì vậy, nếu vi phạm lần đầu sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP. Nếu tái phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự.

Vị Luật sư này lưu ý, công dân không bị phạt nếu vắng mặt vì lý do chính đáng (ốm đau nặng, tai nạn, tang lễ thân nhân, thiên tai, hỏa hoạn...) và phải có xác nhận hợp lệ của UBND cấp xã hoặc cơ sở y tế. Khi gặp sự cố bất khả kháng, cần báo cáo ngay bằng văn bản kèm minh chứng cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, tuyệt đối không tự ý bỏ khám.