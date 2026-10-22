Tuyển Malaysia nhận cảnh báo 'nóng'

ANTD.VN - Chuyên gia Malaysia cảnh báo đội tuyển quốc gia nước này đạt độ tuổi trung bình "già nhất lịch sử", và điều này đe dọa tới tham vọng tại vòng loại World Cup, Asian Cup... trong tương lai gần.

"Cần phải lập kế hoạch dài hạn ngay lập tức để đảm bảo Malaysia có một đội hình chất lượng tham dự World Cup 2030 và vòng loại Asian Cup 2032, đặc biệt khi đội tuyển quốc gia đang ngày càng già đi", tờ New Straits Times dẫn lời chuyên gia Datuk Scully cảnh báo.

Ông Scully đưa ra thống kê độ tuổi trung bình của tuyển Malaysia ở lần tập trung gần nhất là 32,5 - "già nhất" trong lịch sử đội tuyển, đồng thời chỉ ra những bất cập khiến đội tuyển mất đi tính kế thừa bởi các lớp cầu thủ trẻ.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Malaysia đã đạt 32,5, khiến việc tìm kiếm lực lượng kế cận trở nên cấp bách (Ảnh: Malaysia NT)

"Việc giải VĐQG Malaysia quá phụ thuộc vào cầu thủ ngoại đã hạn chế cơ hội của cầu thủ trẻ nội địa. Giải đấu cần được tái cấu trúc để đảm bảo các CLB tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ triển vọng có thời gian thi đấu thực tế", ông Scully chỉ ra, đồng thời kiến nghị đưa quy định bắt buộc về suất cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân tại giải VĐQG Malaysia.

Điều lệ giải VĐQG Malaysia mùa 2026/27 cho phép mỗi CLB được phép đăng ký tới 15 ngoại binh và ra sân cùng lúc 6 cầu thủ.

Việc nới hạn mức ngoại binh qua mỗi mùa giải gần đây khiến cơ hội của cầu thủ gốc Malaysia ngày càng bị thu hẹp. Bản thân nội binh giàu kinh nghiệm còn phải chật vật tìm chỗ đứng, trong khi các cầu thủ dưới 23 tuổi hầu hết chỉ được ra sân ở các giải đấu cấp thấp hơn.

Điều này cũng lý giải vì sao thành tích bóng đá trẻ của Malaysia thời gian qua lao dốc, trong khi các nền bóng đá cùng khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia vẫn giữ sự ổn định, tính kế thừa.