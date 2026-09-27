Tuổi trẻ Công an xã Phú Nghĩa lắp đặt 60 pano tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

ANTD.VN - Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, ngày 27/9/2026, Chi đoàn Công an xã Phú Nghĩa phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã đã tổ chức lắp đặt 60 pano tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Các pano được lắp đặt tại nhiều địa điểm tập trung đông người như cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa, doanh nghiệp có đông công nhân, khu dân cư và các địa điểm công cộng. Việc lựa chọn những vị trí người dân thường xuyên sinh hoạt, học tập và làm việc nhằm đưa các thông tin tuyên truyền đến gần người dân, tạo điều kiện để mọi người dễ tiếp cận, ghi nhớ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Nội dung các pano tập trung tuyên truyền, cảnh báo về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; phòng ngừa trộm cắp tài sản; phòng, chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, các thông điệp cảnh báo được truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, người lao động và Nhân dân.

Công an xã Phú Nghĩa và Đoàn thanh niên xã lắp đặt pano/ifogaphic tuyên truyền tại trường học

Qua đó, mỗi người dân có thể chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Việc triển khai lắp đặt 60 pano tuyên truyền là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an xã Phú Nghĩa và Đoàn Thanh niên địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Đây cũng là một trong những cách làm nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng “gần dân, sát dân” của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giúp các nội dung pháp luật và thông điệp phòng ngừa tội phạm trở nên trực quan, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Tuổi trẻ Công an xã Phú Nghĩa kêu gọi mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bình yên trên địa bàn xã Phú Nghĩa.