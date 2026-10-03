Từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội cựu Công an nhân dân Công an Hà Nội

ANTD.VN - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội, đại diện cho hơn 19.000 hội viên, đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt 13 nhiệm vụ của tổ chức Hội được quy định trong Điều lệ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội, qua gần 3 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và Hội Cựu CAND Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ về nhiều mặt của các Ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị thuộc CATP, Hội Cựu CAND TP đã thực hiện tốt 13 nhiệm vụ của tổ chức Hội được quy định trong Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội tham luận tại Đại hội

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ những kết quả nêu trên là: “Hội Cựu CAND TP đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và Giám đốc CATP củng cố, kiện toàn về tổ chức và tạo điều kiện cho các tổ chức Hội Cựu CAND thành phố và Hội Cựu CAND cấp xã, phường hoạt động có hiệu quả”.

Cụ thể đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP, báo cáo với Thành ủy, MTTQ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận cấp xã, phường tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động.

Ban Thường vụ và Thường trực Hội Cựu CAND TP thường xuyên và định kỳ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của các tổ chức Hội với lãnh đạo CATP, trực tiếp là đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng, đồng thời đề nghị CATP báo cáo Thành ủy, UBND và UBMTTQ thành phố chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban MTTQ cấp xã, phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho Hội Cựu CAND cấp xã, phường hoạt động.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Hội Cựu CAND CATP Hà Nội

﻿

Tham mưu cho Giám đốc CATP có các văn bản chỉ đạo Công an cấp phường, xã phối hợp, giúp đỡ Hội Cựu CAND cấp phường, xã trong các hoạt động. Qua đó, Giám đốc CATP có công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc CATP “phối hợp thực hiện sắp xếp tổ chức Chi hội Cựu CAND cấp xã và hỗ trợ hoạt động Hội Cựu CAND các cấp”; ban hành Kế hoạch về việc “Tăng cường công tác phối hợp với Hội Cựu CAND các cấp thuộc TP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở và xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong các văn bản và Kế hoạch này, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chức năng như Phòng Tổ chức cán bộ, Tham mưu, Công tác Chính trị, Hậu cần, Tài chính, các đơn vị liên quan và Công an cấp xã giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động của Hội Cựu CAND TP và Hội Cựu CAND cấp xã, như bố trí cán bộ hỗ trợ giải quyết các công việc có liên quan đến các hoạt động của Hội; trao đổi, thông tin thường xuyên với các cấp Hội về tình hình liên quan; bố trí phòng làm việc, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác Hội v.v...

Để triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc CATP đối với công tác Hội, trong từng thời gian, Thường trực Hội Cựu CAND TP đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng của CATP hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đồng thời thường xuyên thông báo tiến độ, kết quả thực hiện, biểu dương Công an các xã, phường thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo thời gian.

Tham mưu, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng của Công an TP hướng dẫn công an phường, xã những công việc cụ thể trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc CATP.

Việc thành lập Hội Cựu CAND cấp xã vừa qua, do khó khăn, vướng mắc về thủ tục, và thẩm quyền quyết định cho phép thành lập Hội, một số Chi hội Cựu CAND cấp xã chậm tiến độ thành lập Hội, Thường trực Hội cùng lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ CATP đã làm việc trực tiếp với các đồng chí Trưởng Công an, Chi hội trưởng Cựu CAND cấp xã trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc đề nghị UBND cấp xã cho phép thành lập Hội.

Phòng Tổ chức cán bộ CATP còn tham mưu cho Giám đốc CATP yêu cầu Công an xã, phường cử cán bộ làm công tác tổng hợp giúp các Chi hội Cựu CAND cấp xã trực tiếp làm các thủ tục để đề nghị UBND cấp xã ra quyết định cho phép thành lập Hội.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách các Hội Cựu CAND các xã, phường giúp đỡ các tổ chức Hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Từ ngày 1-7-2025, sau khi kết thúc hoạt động của Hội Cựu CAND cấp quận, huyện, do địa bàn rộng, số lượng cấp xã đông, nên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND TP thống nhất phân công và chỉ định Phó ban Tổ chức – Chính sách đối với các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội Cựu CAND quận, huyện trước đây, thay mặt Ban chấp hành Hội phụ trách các Chi hội trong phạm vi địa bàn quận, huyện cũ.

Trong quá trình hoạt động, số đồng chí này đã có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, như tổ chức giao ban với các đơn vị được phân công phụ trách trong cụm để nắm tình hình, tiến độ thực hiện các công việc của Hội, truyền đạt, hướng dẫn những phần việc theo chức năng; nhiều đồng chí đã làm việc trực tiếp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và công an cơ sở đề đề nghị phối hợp, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Chi hội và Hội Cựu CAND cấp xã, phường...