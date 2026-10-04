Tưng bừng Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2026

ANTD.VN - Sáng 4-10, tại khu vực hồ Tây, 900 vận động viên trong nước và quốc tế đã sôi nổi tranh tài Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, dưới sự chứng kiến, cổ vũ của đông đảo nhân dân, du khách.

Trong không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, giữa không gian Hồ Tây thơ mộng của mùa thu Hà Nội, sáng 4-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines tổ chức Lễ khai mạc Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Dù phải tạm dừng vào năm 2021 do đại dịch Covid-19, đến nay giải đã trải qua 7 năm tổ chức.

Giải năm nay có quy mô lớn, quy tụ gần 900 vận động viên, trong đó nội dung thuyền rồng có 48 đội, nội dung Ván SUP có 127 vận động viên, bao gồm 29 vận động viên quốc tế.

Các đội tham dự đến từ nhiều quốc gia, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, xã, phường, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

"Đây là sự hội tụ phong phú của thể thao thành tích, chất lượng chuyên môn và phong trào thể thao quần chúng, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ và lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao trong cộng đồng", ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Ban tổ chức cám ơn các đơn vị phối hợp, đồng hành

Đại diện ban tổ chức đánh trống khai mạc

Các đội đua hứng khởi trước giờ tranh tài

Sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và Ván SUP hiện đại đã tạo nên nét riêng của giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội, kết nối giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần thể thao trẻ trung, năng động, hội nhập.

Sau 7 năm tổ chức, giải đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao – văn hóa thường niên tiêu biểu của Thủ đô, được nhân dân đón nhận, tin yêu và mong chờ mỗi độ thu về.

Nhiều đội đua, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã gắn bó, đồng hành cùng giải qua nhiều mùa, coi đây là điểm hẹn giao lưu thường niên tại Hà Nội.

Các đội sôi nổi tranh tài, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt

Mỗi mùa giải, mặt nước Hồ Tây lại rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa lòng Hà Nội.

Không chỉ góp phần phát triển phong trào thể thao dưới nước, giải còn trở thành hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hiệu quả của Thủ đô, hướng tới trở thành ngày hội thể thao – văn hóa – cộng đồng mang dấu ấn riêng của Hà Nội.