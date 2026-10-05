Tuần tra đêm, phát hiện đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

ANTD.VN - Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Hồng Vân, Hà Nội đã kịp thời phát hiện đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo đó, đêm 16/9/2026, Công an xã Hồng Vân phối hợp với Đội CSGT số 8 - Phòng CSGT CATP Hà Nội tuần tra, phát hiện Nguyễn Việt Phương (SN: 2007, HKTT: Tổ 14, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Nguyễn Việt Phương

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Việt Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp tang vật là pháo nổ các loại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Phương về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán pháo nổ trái phép tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra đêm, kiểm soát, chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở của Công an xã Hồng Vân, góp phần ngăn chặn hàng cấm lưu thông, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn.

Công an xã Hồng Vân khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ trái phép. Nếu phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép cần thông báo ngay cho cơ quan Công an.