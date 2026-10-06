Từ truyền thống đến hành động “Ba nhất”

ANTD.VN - Từ những câu chuyện về lịch sử Thủ đô đến yêu cầu rèn luyện trong công tác hằng ngày, buổi sinh hoạt chính trị tại Cột cờ Hà Nội đã giúp cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 8 thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tham quan Cột cờ Hà Nội”

Sáng 6-10, Cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tham quan Cột cờ Hà Nội”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2026).

Không phải là một hoạt động hình thức, chuyến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Cột cờ Hà Nội trở thành dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm cùng nhìn lại những dấu mốc hào hùng của Thủ đô. Tham gia hoạt động có đại diện Ban Chỉ huy, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Cụm.

Giữa không gian của một di tích đã gắn với nhiều chặng đường lịch sử, những câu chuyện về quá khứ giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay. Đằng sau mỗi dấu mốc lịch sử là sự hy sinh của nhiều thế hệ. Với người chiến sĩ Công an, sự trân trọng ấy cũng gắn liền với một câu hỏi rất cụ thể: hôm nay mình phải làm gì để giữ gìn bình yên cho nhân dân.

CỤm thi đua số 8- CATP Hà Nội -Từ Cột cờ Hà Nội, lan tỏa “Ba nhất”

Từ yêu cầu đó, tinh thần “Kỷ luật nhất” được bắt đầu bằng chính những việc tưởng như rất nhỏ. Tham gia hoạt động đúng giờ, đúng thành phần, thống nhất trang phục, chấp hành nghiêm quy định tại khu di tích, bảo đảm an toàn, giữ gìn tác phong chính quy... Những yêu cầu ấy góp phần hình thành thói quen chấp hành kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

“Trung thành nhất” được bồi đắp từ việc hiểu truyền thống và biết trân trọng những giá trị đã được các thế hệ đi trước vun đắp. Lịch sử không chỉ để nhớ, mà còn để mỗi người soi vào đó, tự nhắc mình về trách nhiệm với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Với cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, niềm tự hào về truyền thống của thành phố càng trở thành động lực để giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Còn “Gần dân nhất” không dừng lại ở một khẩu hiệu. Những giá trị được bồi đắp trong buổi sinh hoạt chính trị sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở về với công việc hằng ngày: gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, chủ động giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; tận tụy với từng phần việc, dù lớn hay nhỏ.

Bởi với người chiến sĩ Công an, giữ gìn cuộc sống bình yên không phải điều gì xa xôi. Đó có thể là một ca trực nghiêm túc, một lần kịp thời hỗ trợ người dân, một vụ việc được giải quyết từ sớm, từ cơ sở, hay đơn giản là thái độ tận tình khi tiếp xúc với Nhân dân.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, củng cố bản lĩnh chính trị và lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8

Hoạt động cũng tạo dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 giao lưu, chia sẻ, thêm gắn bó. Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tiếp tục được phát huy trong giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lan tỏa những cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ một buổi sinh hoạt chính trị, những giá trị của truyền thống được nối dài vào công việc hôm nay. Kỷ luật để chính quy hơn, trung thành để bản lĩnh hơn, gần dân để tận tụy hơn - đó cũng là cách Cụm thi đua số 8 cụ thể hóa phong trào “Ba nhất”, biến niềm tự hào về truyền thống thành những việc làm thiết thực, góp phần cùng lực lượng Công an Thủ đô giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.