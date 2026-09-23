Từ Thủ đô hướng về biên cương, lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Trong hành trình đến với xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội mang theo không chỉ những phần quà nghĩa tình, mà còn là kiến thức pháp luật, sự sẻ chia và tình cảm của lực lượng Công an Thủ đô với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

Mang kiến thức pháp luật đến gần người dân vùng biên

Trong hai ngày 22 và 23-9, Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra - Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an xã Cao Lộc và UBND xã Cao Lộc tổ chức chương trình “Công an Thủ đô hướng về biên cương Tổ quốc - Hành trình Vì nhân dân phục vụ năm 2026”. Đây là hoạt động được Công an phường Ô Chợ Dừa xây dựng nhằm tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra - Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an xã Cao Lộc và UBND xã Cao Lộc tổ chức chương trình “Công an Thủ đô hướng về biên cương Tổ quốc - Hành trình Vì nhân dân phục vụ năm 2026”.

Chương trình được tổ chức trong dịp hướng tới các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an Thủ đô với Công an xã Cao Lộc và nhân dân trên địa bàn vùng cao, biên giới.

Đại uý Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa phát biểu tại chương trình

Một trong những nội dung trọng tâm của hành trình là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra - Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyên truyền cho người dân địa phương, tập trung vào những vấn đề thiết thực như nhận diện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm phổ biến; kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; phòng, chống tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em, mua bán người và trách nhiệm của công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh

Đặc biệt, chương trình tuyên truyền được đưa trực tiếp đến Trường PTDT bán trú, Tiểu học và THCS Lộc Yên.

Đặc biệt, chương trình tuyên truyền được đưa trực tiếp đến Trường PTDT bán trú, Tiểu học và THCS Lộc Yên. Với học sinh, nội dung tuyên truyền hướng tới những kỹ năng gần gũi với đời sống, giúp các em nhận diện và phòng tránh những nguy cơ có thể gặp phải, nhất là trước sự phát triển nhanh của Internet và mạng xã hội, nơi xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thông qua cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn hướng tới hình thành cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ mình, biết nhắc nhở bạn bè, gia đình cùng chấp hành pháp luật. Đây cũng là cách để tinh thần phòng ngừa tội phạm được bắt đầu từ những điều giản dị nhất, từ mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Những món quà trao đi, những tình cảm ở lại

Nếu tuyên truyền pháp luật là cách giúp người dân chủ động bảo vệ mình trước các nguy cơ thì hoạt động an sinh xã hội lại là sự sẻ chia cụ thể, trực tiếp với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Món quà bất ngờ dành tặng các bé mầm non

Những phần gà rán thơm ngon được dành tặng các em bé vùng cao

Đại uý Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Thượng tá Lưu Bá Thành, Trưởng Công an xã Cao Lộc và cô Hoàng Thị Diễm, Hiệu trưởng nhà trường quan tâm, động viên các em nhỏ

Tại UBND xã Cao Lộc, chương trình “An sinh xã hội - Chung tay vì cộng đồng” đã trao 16 suất quà cho các gia đình người có công và các đối tượng thuộc diện bảo trợ trên địa bàn. Đây là những phần quà được chuẩn bị với mong muốn góp phần động viên các gia đình chính sách, những người yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các phần quà dành cho hộ gia đình khó khăn, chương trình còn có các suất quà dành cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện bảo trợ, trong đó có trẻ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ mồ côi; đồng thời trao quà cho các trường hợp người có công với cách mạng.

Những phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau đó là thông điệp về sự quan tâm và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Bởi làm công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động, mà còn là biết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với người dân trong những hoàn cảnh cụ thể.

Từ Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ô Chợ Dừa mang theo tình cảm của những người đồng đội đến với lực lượng Công an cơ sở nơi biên giới. Đoàn cũng dành sự quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cao Lộc đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn vùng cao, biên giới.

Đó cũng là ý nghĩa xuyên suốt của hành trình: hướng về biên cương không chỉ bằng những món quà, mà bằng sự gắn kết giữa các đơn vị Công an, sự chia sẻ kinh nghiệm và tinh thần cùng hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân.

Cùng nhau giữ bình yên từ cơ sở

Một điểm nhấn khác của chương trình là hoạt động gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa Công an phường Ô Chợ Dừa, Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra - Học viện Cảnh sát nhân dân và Công an xã Cao Lộc.

Nội dung trao đổi tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lý địa bàn và phòng ngừa tội phạm.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh lực lượng Công an cơ sở đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao. Xã Cao Lộc được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Lộc Yên, Thạch Đạn và Thanh Lòa; địa bàn có 13,63km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, với 1.478 hộ và 6.939 nhân khẩu.

Trao tặng các phần quà đến với Công an xã Cao Lộc

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, Công an xã Cao Lộc nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động thực hiện nhiệm vụ, bám sát cơ sở, không để trống địa bàn. Trong điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác còn cần tiếp tục hoàn thiện, cán bộ, chiến sĩ Công an xã xác định việc gần dân, sát địa bàn, chủ động nắm tình hình là yêu cầu xuyên suốt.

Với Công an phường Ô Chợ Dừa, chuyến đi cũng là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị Công an, cùng trao đổi cách làm hiệu quả trong công tác vận động quần chúng và phòng ngừa tội phạm.

Trong sáng 23-9, đoàn di chuyển tới Trường PTDT bán trú, Tiểu học và THCS Lộc Yên tổ chức chuyên đề phổ biến, tuyên truyền pháp luật, sau đó chia suất cơm cho học sinh nhà trường.

Những suất ăn được cán bộ chiến sỹ trao tận tay học sinh vùng cao. Những phần ăn nhỏ vì thế trở thành món quà thân tình, góp phần để hình ảnh người chiến sĩ Công an đến với các em không chỉ qua bài giảng pháp luật, mà còn bằng sự gần gũi, sẻ chia.

Hành trình của Công an phường Ô Chợ Dừa tới Cao Lộc khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình hướng tới lại có ý nghĩa lâu dài: nâng cao nhận thức pháp luật, chăm lo an sinh xã hội, tăng cường gắn bó giữa Công an với nhân dân và giữa các lực lượng Công an ở các địa bàn.

Từ một phường giữa lòng Thủ đô đến một xã vùng cao, biên giới, khoảng cách địa lý được nối lại bằng những việc làm cụ thể. Và trong hành trình ấy, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” không phải là một khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng từng buổi tuyên truyền, từng phần quà, từng suất ăn và những cuộc gặp gỡ, sẻ chia giữa những người làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên từ cơ sở.