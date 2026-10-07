Từ tháng 11/2026: Áp dụng quy định mới nhất về tiêu chuẩn, định mức, chức danh được sử dụng xe công

ANTD.VN -Nghị định 379/2026/NĐ-CP đã quy định rõ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh được thực hiện từ ngày 16/11/2026.

Theo Nghị định 379/2026/NĐ-CP, các chức danh được sử dụng xe công được chia theo các nhóm. Với nhóm được sử dụng thường xuyên một xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác, Điều 6 Nghị định nêu rõ các chức danh gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

Với nhóm được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, Điều 7 Nghị định quy định các chức danh gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.”

Với nhóm được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, có quy định mức giá, Điều 8 Nghị định quy định 2 mức như sau:

Chức danh tại bậc 1 Nhóm II Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị được sử dụng một xe ô tô có mức giá tối đa 1,7 tỷ đồng/xe;

Chức danh tại bậc 2 Nhóm II được sử dụng một xe ô tô có mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Còn với nhóm được sử dụng xe đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác, theo Điều 9 Nghị định 379/2026, chức danh thuộc Nhóm III được sử dụng xe ô tô có mức giá tối đa 1,5 tỷ đồng/xe; Chức danh thuộc bậc 1 Nhóm IV được sử dụng xe ô tô có mức giá tối đa 1,4 tỷ đồng/xe.

Phạm vi sử dụng xe của nhóm này là đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác, khác với nhóm được sử dụng thường xuyên một xe ô tô.

Về chế độ sử dụng xe ô tô công của từng nhóm, với nhóm được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, Nghị định 379/2026/NĐ-CP quy định như sau:

Nhóm sử dụng xe

Phạm vi sử dụng

Mức giá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư

Sử dụng thường xuyên, kể cả khi đã nghỉ công tác

Không quy định mức giá

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các chức danh tại Điều 7

Sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác

Không quy định mức giá

Bậc 1 Nhóm II

Sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác

Tối đa 1,7 tỷ đồng/xe

Bậc 2 Nhóm II

Sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác

Tối đa 1,6 tỷ đồng/xe



Với nhóm được bố trí xe đưa đón, đi công tác: Đối với nhóm chức danh thuộc Nhóm III và bậc 1 Nhóm IV, chế độ sử dụng xe được quy định theo Điều 9 Nghị định 379/2026.

Trong đó, Nhóm III được sử dụng xe có mức giá tối đa 1,5 tỷ đồng/xe; bậc 1 Nhóm IV được sử dụng xe có mức giá tối đa 1,4 tỷ đồng/xe.

Ngoài phương án bố trí xe, tại khoản 3 Điều 9 nghị định còn cho phép các chức danh thuộc các nhóm trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.