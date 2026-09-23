Từ tháng 10/2026: Tòa án được từ chối cung cấp thông tin khi nào?

ANTD.VN - Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành quy định về công khai hoạt động của Tòa án nhân dân, trong đó nêu rõ các trường hợp Tòa án được từ chối cung cấp thông tin.

Theo Thông tư 16/2026/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực từ 1/10/2026, Tòa án từ chối yêu cầu cung cấp thông tin trong các trường hợp:

Thông tin được yêu cầu vi phạm nguyên tắc quy định tại Điều 3 hoặc không thuộc các nội dung được phép công khai theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này; Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp;

Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng; Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa án.

Trong khi đó, theo Điều 3 Thông tư này, việc công khai không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc; phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp và bí mật kinh doanh. Việc công khai còn phải bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, dữ liệu cá nhân, người chưa thành niên và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông tin về cuộc họp nội bộ và tài liệu do Tòa án soạn thảo cho công việc nội bộ cũng không được công khai…

Khi từ chối cung cấp thông tin, Tòa án không chỉ thông báo miệng cho người yêu cầu. Việc từ chối phải được thực hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh các trường hợp từ chối, Điều 5 Thông tư này xác định những nội dung công khai hoạt động của Tòa án nhân dân gồm:

Công khai hoạt động xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc của Tòa án nhân dân: Thông tin thụ lý vụ án hình sự, hành chính; vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; vụ việc phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; vụ việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; vụ việc Tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc; vụ việc xem xét, quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án; vụ việc khác theo quy định của pháp luật;

Thông tin nhận, thụ lý đơn đề nghị, văn bản yêu cầu, kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; Thông tin phiên tòa, phiên họp; Nội quy phiên tòa, phiên họp; Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được công khai…

Công khai hoạt động khác của Tòa án nhân dân gồm: Hoạt động tiếp công dân; Thủ tục hành chính tư pháp; Công tác tài chính; Công tác thanh tra; Công tác thi đua, khen thưởng…

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, Tòa án được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin khi thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên và phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ căn cứ từ chối.