Từ tháng 10/2026: HĐND Thành phố được quy định biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm

ANTD.VN - Sĩ quan Công an, Quân đội có thể là luật sư công; HĐND Thành phố được quy định biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm Thành phố… là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2026.

Luật Phát triển đô thị 2026 có hiệu lực từ 1/10/2026 cho phép Thành phố áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và thúc đẩy giao thông xanh.

Khoản 1 Điều 14 Luật này quy định, HĐND Thành phố quy định chính sách, biện pháp về: Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm Thành phố để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải; đồng thời được áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông;

Lộ trình chuyển đổi, phát triển giao thông xanh, phạm vi vùng phát thải thấp để hạn chế phương tiện giao thông nhằm cải thiện chất lượng không khí; biện pháp được áp dụng trong vùng phát thải thấp theo lộ trình phù hợp;

Di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn; cảng, bến, kho bãi và cơ sở sản xuất, kinh doanh không còn phù hợp quy hoạch phát triển đô thị, môi trường và cảnh quan của Thành phố…

Nghị quyết 24/2026/QH16 có hiệu lực từ 1/10/2026 quy định cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước muốn trở thành luật sư công phải đáp ứng các tiêu chí: Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; Có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư; Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp.

Theo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2026, từ 1/10/2026, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận;

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội, có hiệu lực từ 5/10/2026. Theo Điều 4 Nghị định này, mức chuẩn trợ giúp xã hội chính thức tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Trong đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Mức trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng nhân với hệ số tương ứng từ 1,0-3,0 tùy từng đối tượng cụ thể.

Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ 5/10/2026.

Theo Nghị định này, việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau: Hình thức liên hệ trực tiếp; Qua đường dây nóng; Qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; Qua ứng dụng VNeID; Gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ 5/10/2026, người dân có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua VNeID.