Từ ngày mai (1-11), giảm giá điện 2%

ANTD.VN - Từ ngày 1-11-2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% so với trước đó. Đây là lần đầu tiên giá điện giảm.

Giá điện giảm từ ngày 1-11

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày 1-11, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Trước đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,07 đồng/kWh. Đây là lần đầu tiên giá điện được giảm, không tính 5 đợt giảm tiền điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021.

Ngày 31-10, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Theo đó, một số quy định mới cũng sẽ được áp dụng ngay, đáng chú ý là biểu giá điện sinh hoạt rút từ 6 hiện hành xuống còn 5 bậc theo Quyết định 14 năm 2025, và khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo Quyết định 963 năm 2026.

Theo Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương, giờ cao điểm điện được điều chỉnh vào buổi tối từ 17h30-22h30 các ngày trong tuần, còn thấp điểm từ 0-6h hàng ngày.

Trước đó, tại Thông báo số 557/TB-VPCP ngày ngày 27/10/2026 về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó Thủ tướng cũng đề nghị xem xét việc giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu từ tháng 11-2026 để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.