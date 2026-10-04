Từ ngày 5/10: Người đăng, chia sẻ tin giả có thể bị công khai tên tuổi tại nơi ở, nơi làm việc

ANTD.VN - Người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công bố danh tính, đồng thời tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h từ khi được xác minh.

Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ 5/10/2026.

Theo Điều 11 Nghị định 328/2026, nội dung công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ.

Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin, chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp, trong đó có thể gửi thông tin thông qua các hình thức sau: Gửi đến khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức liên quan cư trú;

Gửi đến cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc; Công bố, cảnh báo trên trang, cổng thông tin hoặc ứng dụng công khai của cơ quan, đơn vị; Công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp kiểm chứng; Công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng; Công bố, cảnh báo chính thức cấp nhà nước.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 328/2026 còn nêu rõ, tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h, từ khi được xác minh. Cụ thể, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật phải gắn nhãn.

Những trường hợp gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật gồm: Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận; Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin; Tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra chưa được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là đánh dấu, hiển thị cảnh báo bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc thể hiện dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT” đối với thông tin được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Ngoài ra, đối với tin giả, tin sai sự thật sau khi được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội,... thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Với các tin giả, tin sai sự thật sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân không được tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn thì phải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, cung cấp thông tin xuyên biên giới gỡ bỏ, ngăn chặn, không cho phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.