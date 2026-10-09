Từ ngày 15-11, không còn bắt buộc 1 năm 3 lần họp phụ huynh

ANTD.VN - Thay vì bắt buộc họp phụ huynh 3 lần trong 1 năm học, Thông tư mới của Bộ GD-ĐT chỉ còn quy định họp phụ huynh đầu năm học và khi cần thiết.

Phụ huynh không bắt buộc phải họp 3 lần trong 1 năm học

Thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 81) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ 15/11.

Theo đó, Giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh nhóm, lớp lần đầu. Các buổi họp tiếp theo do ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp phối hợp với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức.

Họp phụ huynh của nhóm, lớp được tổ chức trong năm học, khi cần thiết, nhằm thực hiện các nội dung sau: Nghe báo cáo kết quả hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp; Miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp; Trao đổi về các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ, quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Những lần sau, việc họp được tổ chức khi cần thiết, do hội phụ huynh phối hợp giáo viên thực hiện. Nội dung xoay quanh báo cáo hoạt động của hội; miễn, nhiệm, bổ sung thành viên; trao đổi về nhiệm vụ, quyền hạn của hội.

Trước đó, Thông tư số 55 của Bộ GD-ĐT (có hiệu lực từ 7.1.2012) quy định trong năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần: Vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu. Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

Cùng đó, điều lệ mới cho phép linh hoạt hình thức họp, gồm trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp. Hiện nay, việc họp phụ huynh chỉ được tổ chức trực tiếp tại lớp, trường.

