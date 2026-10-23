Tư lệnh quân đội New Zealand từ chức vì 'quan hệ không phù hợp'

ANTD.VN - Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand, Thượng tướng Không quân Tony Davies, đã từ chức ngày 23-10 sau khi thừa nhận có mối quan hệ không phù hợp khi còn là chỉ huy đơn vị.

Ông Tony Davies từ chức vì lý do cá nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Paul Goldsmith cho biết, ông đã nhận được đơn từ chức có hiệu lực ngay lập tức và cả hai bên thống nhất rằng vị trí của ông Davies "không còn có thể duy trì được".

Trong tuyên bố từ chức, ông Davies thừa nhận sai lầm. "Việc từ chức là vì lý do cá nhân, xuất phát từ những sai lầm trong phán đoán của tôi trong quá khứ, và tôi nhận trách nhiệm về điều đó. Những sai lầm trong phán đoán này đi ngược với các giá trị của lực lượng Quốc phòng".

"Những vấn đề này xoay quanh một mối quan hệ không phù hợp mà tôi đã có khi đang ở vị trí chỉ huy đơn vị. Tôi rất tiếc vì đã không tiết lộ điều này khi có cơ hội".

Ông Davies không nói rõ về hoàn cảnh của mối quan hệ hay thời điểm xảy ra.

Lực lượng Quốc phòng New Zealand cho biết vụ việc đã được chuyển đến Tổng Thanh tra Quốc phòng để xem xét.

Bộ trưởng Quốc phòng Paul Goldsmith cho biết đây là vấn đề liên quan đến "liêm chính". "Tôi ghi nhận 42 năm phục vụ và những đóng góp của ông ấy cho Lực lượng Quốc phòng New Zealand, nhưng hoàn cảnh từ chức của ông ấy sẽ là một sự thất vọng lớn đối với các quân nhân trong Lực lượng Quốc phòng" - ông nói.

Ông Davies gia nhập Không quân năm 1984 và trở thành Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng vào năm 2024.

Ông từng tốt nghiệp Khóa học Chỉ huy và Tham mưu Không quân Mỹ tại căn cứ Maxwell ở Alabama năm 2000 và Học viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh ở London năm 2013.

Quân đội New Zealand cho biết, Thiếu tướng Lục quân Rose King sẽ tạm quyền đến hết ngày 25-10, sau đó Phó Tư lệnh, Chuẩn đô đốc Mat Williams sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng.