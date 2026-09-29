Từ hôm nay, 29/9: Nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến VNeID cần lưu ý

ANTD.VN - Từ 29/9/2026, giấy tờ tích hợp trên VNeID có giá trị như giấy tờ xuất trình trực tiếp và người dân có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu, nhận kết quả qua VNeID...

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ 29/9/2026.

Điều 5 Nghị định này quy định, thông tin về danh tính điện tử và giấy tờ tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử hoặc Hệ thống định danh và xác thực điện tử có giá trị tương đương với việc: Cung cấp thông tin; Xuất trình giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; Xuất trình giấy tờ trong giao dịch và các hoạt động khác.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và hoạt động khác phải khai thác, sử dụng thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID.

Nếu giấy tờ đã được tích hợp và có thể khai thác trên hệ thống, đơn vị tiếp nhận không được yêu cầu người dân, tổ chức nộp hoặc xuất trình lại bản chính, bản sao. Việc khai thác phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và bí mật đời sống riêng tư.

Cũng theo Nghị định 320/2026, từ 29/9, người dân có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNeID. Cụ thể, tài khoản định danh điện tử được sử dụng để đăng nhập và xác thực; Tích hợp, lưu trữ, quản lý, chia sẻ thông tin, giấy tờ; Sử dụng dịch vụ, tiện ích đã kết nối; Tạo lập, gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện và nhận kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Hồ sơ được chuyển từ VNeID đến Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNeID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ.

Người thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng định danh quốc gia được miễn, giảm phí và lệ phí. Mức miễn, giảm cụ thể được thực hiện theo pháp luật về phí, lệ phí và quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không mặc nhiên áp dụng giống nhau cho mọi thủ tục.

Ngoài ra, Nghị định 320/2026 còn nêu rõ, thông tin, giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời. Các giấy tờ không thuộc bí mật nhà nước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được tự động đồng bộ, cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử khi cơ quan, tổ chức đó có cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Khi thông tin, giấy tờ trên ứng dụng định danh quốc gia có sự thay đổi thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy tờ phải thực hiện cập nhật ngay thông tin, giấy tờ. Trường hợp khách quan chưa thể thực hiện tại thời điểm phát sinh thay đổi thì thời gian cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia không quá 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh dữ liệu cập nhật và không quá 5 phút trong trường hợp công dân có yêu cầu cập nhật trực tiếp trên ứng dụng định danh quốc gia.

Nếu cơ quan cấp chưa có cơ sở dữ liệu, người dùng có thể gửi yêu cầu tích hợp giấy tờ qua VNeID. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, xử lý và phê duyệt.

Không chỉ có vậy, Nghị định còn mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử, bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, đồng thời quy định nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNeID như: Giáo dục, bình dân học vụ số; Chứng khoán, viễn thông, ngân hàng; Thương mại điện tử, gồm người bán hàng, người livestream và người tiếp thị liên kết; Hóa đơn điện tử; Kinh doanh vận tải, du lịch; Kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh; Mạng xã hội tại Việt Nam.