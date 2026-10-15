Từ HLV Park Hang-seo đến Kim Sang-sik: Dấu ấn phía sau những thành công

ANTD.VN - Trong bóng đá, có những nhân vật được nhắc đến cùng những bàn thắng quyết định, những chiếc cúp vô địch hay dấu ấn chiến thuật trên sân cỏ. Nhưng cũng có những người góp phần tạo nên thành công từ phía sau, bằng công tác tổ chức, điều hành và sự đồng hành bền bỉ. Với bóng đá Việt Nam, câu chuyện từ thời HLV Park Hang-seo đến giai đoạn HLV Kim Sang-sik là một lát cắt đáng chú ý về sự phối hợp giữa chuyên môn và công tác quản trị.

Tấm huy chương vàng và sự ghi nhận đặc biệt

Ngày 15-12-2018, sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã trao tặng tấm huy chương vàng của mình cho ông Trần Quốc Tuấn, khi ấy là Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn. Khoảnh khắc không chỉ mang ý nghĩa của một cử chỉ tri ân, mà còn gợi mở câu chuyện về những đóng góp phía sau hành trình đưa bóng đá Việt Nam trở lại đỉnh cao khu vực.

Với người hâm mộ, AFF Cup 2018 là chiến thắng được chờ đợi sau một thập kỷ. Hình ảnh những cầu thủ nâng cao chiếc cúp vô địch, niềm vui trên khán đài và dấu ấn chiến thuật của HLV Park Hang-seo đã trở thành những ký ức khó quên. Nhưng để đội tuyển đi đến đích, ngoài năng lực của Ban huấn luyện và nỗ lực của các cầu thủ, còn cần sự chuẩn bị, phối hợp và hỗ trợ của cả một hệ thống.

HLV Park Hang-seo rất thành công khi gắn bó với bóng đá Việt Nam

Tấm huy chương được trao đi bởi thế có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện giữa hai cá nhân. Đó là sự ghi nhận dành cho những người cùng tham gia vào hành trình chinh phục danh hiệu, trong đó công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ chuyên môn đóng vai trò không thể thiếu.

Tháng 4-2019, khi chia sẻ về những thành quả đã đạt được, HLV Park Hang-seo từng nhấn mạnh rằng thành công không phải kết quả của riêng một cá nhân. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc đến đội ngũ nhân viên VFF, các thành viên Ban huấn luyện, sự nỗ lực của cầu thủ và tình yêu của người hâm mộ. Ông cũng dành lời ghi nhận cho ông Trần Quốc Tuấn, người đảm nhiệm những công việc ở phía ngoài sân cỏ.

"Tôi có thể đạt được kết quả to lớn như vậy là bởi tất cả đã cùng nhau làm nên chiến thắng. Trong khi tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ như một HLV trưởng trên sân cỏ thì bên ngoài sân cỏ, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn (thời điểm 4-2019) cũng làm xuất sắc các nhiệm vụ ở vị trí, trọng trách của ông ấy", HLV Park nói.

Những gì HLV Park Hang-seo từng nói cho thấy hai mặt bổ trợ của bóng đá đỉnh cao. HLV trưởng chịu trách nhiệm về chuyên môn, chiến thuật và việc phát huy năng lực cầu thủ. Trong khi đó, bộ máy quản lý phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để đội tuyển thực hiện kế hoạch, từ công tác tổ chức, điều phối đến sự phối hợp giữa các bên liên quan. Mỗi vị trí có một nhiệm vụ riêng, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng cùng hướng về một mục tiêu.

Từ Park Hang-seo đến Kim Sang-sik: Sự tiếp nối phía sau sân cỏ

Bóng đá Việt Nam không dừng lại ở những dấu mốc của giai đoạn HLV Park Hang-seo. Khi HLV Kim Sang-sik tiếp quản công việc, các đội tuyển tiếp tục bước vào những thử thách mới, với yêu cầu thích nghi về chuyên môn, nhân sự và cách tổ chức thi đấu. Những thành quả ở giai đoạn sau mang dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cầu thủ, đồng thời cho thấy ý nghĩa của sự phối hợp giữa ban huấn luyện và bộ máy quản lý bóng đá.

Đặt niềm tin vào các HLV Hàn Quốc là một trong những điểm sáng của VFF nhiệm kỳ IX

Trong những lời tri ân dành cho VFF sau hai lần vô địch ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik cũng ghi nhận sự hỗ trợ của lãnh đạo Liên đoàn và đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đó là sự ghi nhận dành cho một tập thể cùng tham gia vào quá trình chuẩn bị và vận hành hoạt động của các đội tuyển, thay vì chỉ tập trung vào những người trực tiếp xuất hiện trên sân.

Một đội tuyển muốn duy trì khả năng cạnh tranh cần nhiều hơn những buổi tập tốt hay một chiến thuật phù hợp. Phía sau mỗi đợt tập trung là công việc xây dựng kế hoạch, bố trí lịch thi đấu, tổ chức di chuyển, chuẩn bị điều kiện tập luyện, chăm lo hậu cần và phối hợp với các câu lạc bộ để bảo đảm lực lượng. Những nhiệm vụ ấy diễn ra liên tục, đòi hỏi sự chủ động và khả năng xử lý nhiều vấn đề phát sinh.

Hiệu quả của công tác quản lý không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng một hình ảnh cụ thể. Tuy nhiên, khi các khâu phối hợp vận hành tốt, Ban huấn luyện có thể tập trung hơn vào chuyên môn, còn cầu thủ có điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu quan trọng.

Đặt trong mạch phát triển từ thời HLV Park Hang-seo đến giai đoạn HLV Kim Sang-sik, vai trò của ông Trần Quốc Tuấn cần được nhìn nhận từ góc độ đó. Từ vị trí phụ trách chuyên môn trước đây đến cương vị Chủ tịch VFF hiện nay, ông tham gia vào công việc quản lý, định hướng và phối hợp của tổ chức đứng đầu bóng đá Việt Nam. Những dấu mốc thành công của các đội tuyển không thể quy về đóng góp của riêng một người, nhưng cũng cho thấy tầm quan trọng của một bộ máy có khả năng đồng hành cùng Ban huấn luyện qua những giai đoạn khác nhau.





Thành công của đội tuyển là thành quả của cả hệ thống

Trong bóng đá, người ghi bàn thường nhận được sự chú ý lớn nhất, HLV trưởng được đánh giá qua chiến thuật và kết quả, còn những người làm công tác tổ chức ít có cơ hội xuất hiện trong những khoảnh khắc quyết định. Tuy nhiên, một nền bóng đá muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào tài năng của một thế hệ cầu thủ hay khả năng của một nhà cầm quân.

Thành công của đội tuyển là kết quả tổng hợp từ nhiều yếu tố: chất lượng cầu thủ, năng lực huấn luyện, điều kiện thi đấu, sự hỗ trợ của câu lạc bộ, công tác quản lý và sự đồng hành của người hâm mộ. Trong hệ thống ấy, vai trò định hướng của Ban chấp hành, công tác điều hành của Thường trực VFF và sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn góp phần tạo nên nền tảng để những kế hoạch được triển khai.

Thành công của bóng đá Việt Nam là thành quả của cả hệ thống

Với ông Trần Quốc Tuấn, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở một khoảnh khắc được HLV Park Hang-seo trao huy chương vàng, mà còn ở chặng đường công tác gắn với nhiều giai đoạn của bóng đá Việt Nam. Những thành công dưới thời HLV Park Hang-seo và các dấu mốc tiếp theo trong giai đoạn HLV Kim Sang-sik diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu về sự phối hợp giữa chuyên môn và quản lý.

Dĩ nhiên, không có một chức danh hay cá nhân nào có thể thay thế vai trò của tập thể. Mọi thành quả trên sân cỏ trước hết phải được tạo nên bởi năng lực, sự chuẩn bị và nỗ lực của cầu thủ cùng ban huấn luyện. Nhưng để những nỗ lực ấy có điều kiện phát huy, công tác tổ chức và điều hành cũng cần được thực hiện hiệu quả. Hai phương diện này không đối lập, mà bổ sung cho nhau.

Từ những danh hiệu đến mục tiêu phát triển dài hạn

Nhìn lại nhiệm kỳ IX của VFF, những thành tích của các đội tuyển là điểm nhấn quan trọng, nhưng sự phát triển của bóng đá Việt Nam còn cần được đánh giá qua những nền tảng dài hạn. Đó là chất lượng đào tạo trẻ, sự tiến bộ của bóng đá nữ, năng lực tổ chức các giải đấu trong nước, điều kiện hoạt động của các câu lạc bộ và khả năng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Bước vào nhiệm kỳ X, những kết quả đã đạt được tạo thêm động lực, song cũng đặt ra yêu cầu mới. Bóng đá Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng các giải đấu, tạo môi trường phát triển tốt hơn cho cầu thủ trẻ, củng cố năng lực của các câu lạc bộ và từng bước thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Đây là những mục tiêu không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, càng không thể chỉ trông chờ vào thành tích của đội tuyển quốc gia. Chúng đòi hỏi sự phối hợp giữa VFF, các câu lạc bộ, địa phương, cơ sở đào tạo và những thành phần khác của hệ thống bóng đá. Năng lực điều hành vì thế không chỉ được thể hiện ở việc hỗ trợ một đội tuyển trong một giải đấu, mà còn ở khả năng tạo dựng những điều kiện để bóng đá phát triển ổn định qua nhiều năm.